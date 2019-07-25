滬發布23條舉措 為科創板註冊護航

2019-07-25 02:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海科創板22日正式開市交易，圖為北京一處證券交易廳內擺放著科創板的相關宣傳板。 中新社 分享 facebook 作為試點集中管轄涉科創板案件的專門法院，上海金融法院23日發布23條具體工作舉措，為科創板註冊制「保駕護航」。

新華社報導，23日上海金融法院通報了「上海金融法院關於服務保障設立科創板並試點註冊制改革的實施意見」的相關情況。意見從完善專業化的審判機制、健全證券群體性訴訟機制、加強投資者保護、強化證券侵權責任落實、加大涉科創板案件執行力度、監督支持證券監管部門行使職權等多個方面制定23條具體工作舉措。

在完善專業化審判機制方面，為便捷涉科創板案件的審理流程，意見提出建立涉科創板案件「快立、精審、速執」綠色通道，借助信息化手段提升訴訟便捷性和高效性。

在加強投資者保護方面，意見探索建立行政罰款、刑事罰金優先用於民事賠償機制，落實民事賠償優先原則，推動建立群體性證券案件先行賠付制度。

意見提出探索擴大申請調查令的主體範圍，支持依法成立的證券投資者保護機構在證券支持訴訟、公益訴訟以及代表人訴訟中向法院申請開具調查令，並進一步提高調查令的強制力，對無正當理由拒不協助持令人獲取證據的單位以及直接責任人員，依法予以民事制裁，以此增強投資者參與訴訟能力。

意見要求精心審理涉外案件，積極行使司法管轄權和準確適用法律，依照實質互惠原則，推動涉科創板案件生效判決的跨境承認與執行。

在保障以信息披露為中心的監管理念落實、強化證券虛假陳述民事責任方面，意見強化違反信息披露義務的民事賠償責任，釐清不同責任主體信息披露的責任邊界，區分不同階段信息披露的不同要求。

對違反信息披露義務的行為，明確司法審查標準，加強民事、行政、刑事責任全方位約束機制。