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二手車出口 有望促汽產轉型

2019-07-25 02:10聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸首單二手商用車出口近日在天津東疆保稅港區集結裝船，出口至奈及利亞拉各斯阿帕帕港，二手車出口為中國大陸汽車產業探索轉型升級指出一條新路徑。

新華社報導，首批出口的二手商用車總計60台，總貨值70餘萬美元，覆蓋了江淮、福田、金杯等多個自主品牌，由天津二手車出口試點企業中北汽車產業有限公司完成。

據「中國汽車流通協會」統計，2018年中國大陸二手車交易量達1382萬輛，不到新車銷量的一半，如果按照發達國家二手車交易量為新車銷量的2倍，二手車出口為交易量10%以上測算，發展潛力很大。

大陸公安部交通管理局發布的數據顯示，截至2019年6月，中國大陸汽車保有量達2.5億輛，全大陸66個城市汽車保有量超過100萬輛。

「隨著汽車保有量的增長及國家環保政策的強化實施，二手車市場規模不斷擴張，放開二手車出口，是盤活國內存量的重要方式，也有助於帶動新車銷售。」中北汽車母公司中北科技集團董事長張文東說。

近兩年大陸車市整體遇冷，二手車同樣面臨嚴峻的局面。業內人士指出，開展二手車出口業務，可加速大陸老舊汽車流轉，緩解環境壓力，激發汽車消費市場活力，促進汽車產業結構轉型升級。

今年4月底，大陸商務部、公安部、海關總署發布「關於支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知」。北京、天津、上海、浙江（台州）、廣東等10個省市成為首批開展二手車出口業務的地區。

二手車出口作為新興產業，吸引不少企業參與，但「走出去」過程並非一帆風順。「一是技術標準，根據國內外不同排放標準進行技術調整，以滿足當地要求；二是售後服務，國內出口企業需要在當地構建售後網絡；三是匯率風險，在當前國際宏觀經濟形勢不確定情況下，所有外貿企業都要面對。」張文東說。

天津大學中國汽車戰略發展研究中心主任郭焱說，大陸二手車質量較高，具一定競爭力，且大多車輛的排放標準高於出口目的地國家的標準，再結合價格優勢，二手車在海外發展中國家的市場十分廣闊。

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