上半年進出口總值 閩漲6.8%

2019-07-25 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廈門海關23日披露，今年上半年，福建省累計進出口6357.4億元（人民幣，下同），同比增長6.8%，高於同期全大陸外貿進出口增速2.9個百分點。其中，出口4059.3億元，增長11.9%；進口2298.1億元，下降1.2%。

中新社報導，上半年福建省出口持續發力，除2月份外其餘月份同比均保持兩位數增長。進口雖仍處下降通道，但降幅縮小，進口體量有所回升。

從進出口主體來看，民營企業約占出口總量的一半，外商投資企業進出口總量占比下降。2019年上半年，福建省民營企業進出口3193.7億元，增長14.2%，占50.2%；國有企業進出口1073億元，增長6.7%；外商投資企業進出口2090.2億元，下降2.8%。

海關人士表示，福建省外貿進出口保持較好增長的主要原因，是福建省傳統勞動密集型產品和機電產品等傳統優勢產品出口持續發力，保持了較好的增長態勢。上半年福建省出口商品以傳統勞動密集型產品和機電產品為主，共出口紡織服裝、鞋類、箱包、家具、玩具、塑料製品等6大類勞動密集型產品1498.5億元，增長16.4%；出口機電產品1479億元，增長13.3%；二者合計占同期福建省出口總值的73.3%。

此外，以原油、鐵礦砂、銅礦砂和天然氣等為代表的大宗商品進口仍保持快速增長，有效縮小進口降幅。

從主要貿易夥伴來看，福建省對東協貿易體量穩步增長，體現出良好的發展勢頭，尤其出口方面，表現出32%的高速增長。此外，福建省對美國進口下降49%，對歐盟進口卻實現10.5%的增長。

2019年上半年，福建省對東協進出口1177.6億元，增長15.1%；對歐盟進出口922.3億元，增長12.4%；對美國進出口878.2億元，下降9.7%；三者合計占同期福建省進出口總值的46.8%。

相關人士指出，當前福建省與「一帶一路」沿線國家進出口貿易正處於上升通道，發展動力強勁，今年上半年，同比大幅增長13.6%，占福建省同期進出口總值34.6%，貿易體量不斷增加。