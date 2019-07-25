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陸港經貿

東莞進出口額大漲 粵省最快

2019-07-25 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東黃埔海關昨透露，今年上半年廣東東莞市外貿進出口6333.1億元（人民幣，下同）比去年同期增長6.8%，其中東莞對「一帶一路」沿線國家進出口快速增長，增長20.8%。

中新社報導，東莞是世界知名製造業城市，近年來隨著東莞製造業不斷開拓新市場，東莞與「一帶一路」沿線國家外貿進出口增長速度不斷加快。據黃埔海關測算，上半年東莞的進出口額位居廣東省第2位，增速在廣東省外貿前3的深圳、東莞、廣州三個城市中最快。

東協國家、美國和歐盟是東莞前3大的貿易夥伴，其中東莞對東協國家進出口837億元，增長22.8%。東莞對「一帶一路」沿線國家進出口快速增長，上半年，東莞對「一帶一路」沿線國家進出口達1381.6億元，增長20.8%，高出同期東莞外貿的整體增幅14個百分點。

東莞的貿易結構也在進一步優化。上半年，東莞以一般貿易方式進出口2819.1億元，增長19.2%，占同期東莞市外貿進出口總值的近一半。

隨著近年來東莞民營經濟的快速發展，東莞民營企業進出口比重不斷提升。上半年，東莞民營企業進出口3368.9億元，增長一成多，占該市進出口總額一半以上。

以手機為代表的機電產品已經成為東莞外貿出口的主要產品。上半年東莞市出口機電產品2919.7億元，占同期東莞市外貿出口總值的76.2%。其中，出口手機達646.4億元。

一帶一路海關中東
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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