親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

大陸正式進入5G商用時代 5G手機將「紮推面世」

2019-07-24 17:18聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸正式邁入5G商用時代，中興通訊拔得頭籌推出首款5G手機，23日已在電商平台展開預售。工信部信息通信發展司長聞庫表示，大陸5G網路和終端均已步入成熟階段，目前已有近20款5G手機可上市。市場人士預估，大陸5G換機潮將在明年引爆，並帶動射頻、光學、面板等相關行業迎接新機遇。

大陸工信部今年6月6日正式發放5G牌照。聞庫23日在國務院新聞辦記者會中表示，據他了解，大陸目前大概有1、20款5G手機基本上可以用了，到年底將會更多。他甚至跟現場記者說，「或許明年你們就拿著5G手機在這兒發新聞了。」

中興通訊率先推出網路預售的首款5G手機，售價為人民幣4,999元（約新台幣2.3萬元）。大陸另一家手機大廠華為也宣布，其取得的中國首張5G終端進網許可證的5G雙模手機「華為Mate20X（5G）」將於本月26日正式發布，8月上市。

據悉，華為Mate 20 X （5G）手機還可向下相容4G、3G和2G等多種網路制式，將可大幅提升5G商用初期的用戶體驗。

上海《一財網》指出，這意味著大陸5G智慧型手機正式開始商用，大陸5G手機新品也將在下半年「紮推面世」（大量同步上市），象徵中國5G建設正式進入民用商用化階段，而消費電子產業的新一輪成長期也將隨之拉開序幕。

報導稱，目前業內普遍預計，大陸5G換機高峰期將出現在2020年至2023年，手機出貨量將因此出現恢復性增長，從而帶動整個產業鏈的發展。

大陸正式邁入5G商用時代，中興通訊拔得頭籌推出首款5G手機，23日已在電商平台展...
大陸正式邁入5G商用時代，中興通訊拔得頭籌推出首款5G手機，23日已在電商平台展開預售。（結圖自《京東》網站）
分享

電商人民幣國務院
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

穩定市場流動性 人行公開市場投放2.2兆元

2019-07-24 15:25

騰訊宣布大陸引進任天堂Nintendo Switch 消息曝光股價漲

2019-07-24 15:19

中國首支5G手機 預售4999元

2019-07-24 12:05

「房住不炒」調控 中國271房企宣布破產

2019-07-24 12:03

上交所官網：和艦上市終止

2019-07-24 10:42

服務業3.6億人！ 陸就業人口最多產業

2019-07-24 02:11

土地二級市場新規 加快城鄉交易

2019-07-24 02:11

上半年減稅逾兆 個人所得稅降最多

2019-07-24 02:11

綠色發展論壇 西寧產業再進化

2019-07-24 02:11

歐盟、東盟補美缺口 廣東外貿增

2019-07-24 02:09

廣州就業 半年增逾15萬人

2019-07-24 02:09

南航股權改革 粵穗深300億增資

2019-07-24 02:09

廣州6地拍出4宗 82億元成交

2019-07-24 02:09

華為招募天才少年 打未來戰爭

2019-07-24 00:59

華為砸137億 建構鯤鵬生態圈

2019-07-24 00:59

國台辦領導一正四副 補齊

2019-07-24 00:43

陸反傾銷 調查美正丙醇

2019-07-24 00:43

北汽躍戴姆勒第三大股東

2019-07-24 00:43

人行暗示 陸不跟隨美降息

2019-07-24 00:41

陸商務部穩外貿 四招出擊

2019-07-24 00:40

外資撤出中國 工信部：客觀規律沒必要大驚小怪

2019-07-23 17:47

科創板上市催生124個億萬富豪 25股均漲140%

2019-07-23 15:08

台資聯電子公司和艦 科創板上市前一晚撤銷掛牌

2019-07-23 15:06

首次超越美國！兩岸共129家企業登《財富》500強企業

2019-07-23 15:06

世界500強排名躍升176位 碧桂園全球最快

2019-07-23 15:05

工信部:部分企業外遷沒必要大驚小怪

2019-07-23 13:33

科創板開市第二日倒N字 24股開盤下跌又跳漲

2019-07-23 10:47

日赚5.2倍 科創板開市掀造富潮

2019-07-23 10:23

大陸房市急凍 今年近三百家中小房企發布破產

2019-07-23 09:53

廣東上半年GDP 首破5兆人民幣

2019-07-23 01:52

辦公樓空置率 深圳、北京、上海飆高

2019-07-23 01:52

廣西80條 台胞台企享優勢

2019-07-23 01:52

陸車市大戰 大廠拚優惠

2019-07-23 01:52

大陸經濟百強縣 昆山再拔頭籌

2019-07-23 01:52

機器人、無人機現身工地

2019-07-23 01:52

首批二手商用車 天津出口

2019-07-23 01:52

陸股新板塊 催生120個富豪

2019-07-23 00:19

財星500大 陸企119家入列

2019-07-23 00:18

人民幣急跌 市場觀望氣氛濃

2019-07-23 00:12
看更多

熱門文章

正妹碩士生外貌神似林依晨 特殊擇偶條件連續打趴60人

2019-07-23 18:50

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享年91歲

2019-07-23 19:03

反送中／巴基斯坦裔女記者猛烈攻勢 追問林鄭月娥「睡得著嗎？講人話啦！」

2019-07-24 10:14

李鵬過世 上萬網友留言「點讚」全數歸零

2019-07-23 22:56

網紅正妹海邊消暑蹦「北半球雪乳」 萬名網友暴動了

2019-07-23 22:46

周杰倫過氣了？中年粉絲微博刷榜大戰 結局超展開

2019-07-24 10:00

中共外交部反問港媒：英國殖民時能上街遊行嗎？

2019-07-23 18:56

爬滿螞蟻「死知了」還撿回家炸來吃 一家三口全中毒

2019-07-23 20:34

中共解放軍會介入香港反送中運動？陸國防部回應

2019-07-24 11:20

27歲女子風景區遇害 被殺前留神秘數字「26824444」

2019-07-24 16:11

對香港意見不合 德中高層會談不歡而散

2019-07-23 20:16

何君堯祖墳遭破壞 建制派38名議員譴責

2019-07-23 22:54

再次笑到往生 帝吧出征反送中因內鬼喊停

2019-07-23 22:35

任正非聘「天才少年」最高年薪900萬 今年全球招30名

2019-07-24 09:40

中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03

被指與白衣人有關 港立法會議員何君堯父母墳地被毀

2019-07-23 21:19

李鵬過世 陳芳明：六四後陳映真向他致敬

2019-07-23 22:41

中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03

港人發起「光復元朗」遊行 籲徹查白衣人

2019-07-23 23:55

爽約巴菲特內幕...孫宇晨被曝限制出境？

2019-07-24 10:27

反送中／「大哥」飛天南毆人、暈倒送醫 遭打傷市民反救他

2019-07-24 11:10

騰訊宣布大陸引進任天堂Nintendo Switch 消息曝光股價漲

2019-07-24 15:19

握手白衣人 立法會議員何君堯遭圍剿

2019-07-23 20:15

示威不斷！日本、南韓等國家對香港發出旅遊警示

2019-07-24 14:10

王丹：李鵬是六四血腥鎮壓的最高責任者 死有餘辜

2019-07-23 23:04

李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34

人行暗示 陸不跟隨美降息

2019-07-24 00:41

北汽躍戴姆勒第三大股東

2019-07-24 00:43

強硬面對學潮 李鵬被視為六四鎮壓學運推手

2019-07-23 19:28

國際聲援香港「反送中」 中國外交部回擊：閉嘴！

2019-07-24 16:59

200萬港人反送中 華春瑩回稱：中國有14億多人

2019-07-24 14:31

陸委會：中共暗示動用解放軍處理香港 企圖重現六四

2019-07-24 15:03

輪胎卡異物發出巨響 司機撬開當場被炸暈

2019-07-24 16:31

闊別5個月 升任司長後華春瑩首次主持外交部記者會

2019-07-23 19:05

評論員稱 大陸官民對李鵬評價有明顯落差

2019-07-23 21:07

「反分裂鬥爭更加嚴峻」 陸：膽敢分裂 不惜一戰

2019-07-24 11:28

加大對台力度 劉軍川升國台辦副主任

2019-07-24 00:07

強硬鎮壓六四 李鵬91歲病逝

2019-07-23 23:51

習時代國防白皮書：永不稱霸、永不謀求勢力範圍

2019-07-24 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top