大陸正式進入5G商用時代 5G手機將「紮推面世」

2019-07-24 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸正式邁入5G商用時代，中興通訊拔得頭籌推出首款5G手機，23日已在電商平台展開預售。工信部信息通信發展司長聞庫表示，大陸5G網路和終端均已步入成熟階段，目前已有近20款5G手機可上市。市場人士預估，大陸5G換機潮將在明年引爆，並帶動射頻、光學、面板等相關行業迎接新機遇。

大陸工信部今年6月6日正式發放5G牌照。聞庫23日在國務院新聞辦記者會中表示，據他了解，大陸目前大概有1、20款5G手機基本上可以用了，到年底將會更多。他甚至跟現場記者說，「或許明年你們就拿著5G手機在這兒發新聞了。」

中興通訊率先推出網路預售的首款5G手機，售價為人民幣4,999元（約新台幣2.3萬元）。大陸另一家手機大廠華為也宣布，其取得的中國首張5G終端進網許可證的5G雙模手機「華為Mate20X（5G）」將於本月26日正式發布，8月上市。

據悉，華為Mate 20 X （5G）手機還可向下相容4G、3G和2G等多種網路制式，將可大幅提升5G商用初期的用戶體驗。

上海《一財網》指出，這意味著大陸5G智慧型手機正式開始商用，大陸5G手機新品也將在下半年「紮推面世」（大量同步上市），象徵中國5G建設正式進入民用商用化階段，而消費電子產業的新一輪成長期也將隨之拉開序幕。