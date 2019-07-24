穩定市場流動性 人行公開市場投放2.2兆元

2019-07-24 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



為了穩定市場流動性，大陸央行23日開展定向中期借貸便利（TMLF）操作人民幣2,977億元，同時，開展中期借貸便利（MLF）操作人民幣2,000億元，兩項操作合計人民幣4,977億元，略有縮量。當天，中期借貸便利到期量為人民幣5,020億元（約新台幣2.2兆元）。

第一財經報導，由於大陸市場近期進入繳稅高峰期，市場流動性由相對寬鬆轉向相對充裕，大陸央行通過密集的市場操作對沖稅期擾動。自7月15日以來，大陸央行已有五個工作日開展逆回購操作，交易總量達到人民幣5,100億元。

此外，還實施MLF等操作，持續緩和銀行間的流動性壓力，展現初大陸央行對流動性結構分化的呵護。市場預計，接下來大陸央行的操作還會繼續。

市場預計第3季TMLF或將縮量操作：一是市場流動性合理充裕，無需過量投放TMLF；二是，TMLF對於降低實體經濟融資成本效果並不顯著；三是，流動性鏈條傳導不暢下，「引流」迫切性高於「補水」；四是，第2季度商業銀行普惠金融信貸增長有所放緩。

中國民生銀行首席研究員表示，上述操作有兩點值得注意。一是在總投放量穩定的情況下，增加了TMLF操作、優化了結構。由於TMLF利率較MLF利率低15基點，有助於降低金融機構資金成本，鼓勵金融機構進一步加大對民營和小微企業支持力度。