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騰訊宣布大陸引進任天堂Nintendo Switch 消息曝光股價漲

2019-07-24 15:19聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

騰訊24日宣布將作為任天堂在中國大陸的代理方，引進任天堂最新的遊戲平台Nintendo Switch。消息曝光後，騰旭股價創下兩個月新高，報368.2元，成交約1265萬股，涉資46.44億元，主動買盤60%。

據新浪財經報導，騰訊旗下天美工作室群亦於昨日（23日）公布，與任天堂旗下The Pokemon Company合作研發新款遊戲。

Pokemon曾是任天堂於1996年推出的一款遊戲，推出後大熱，並開發了一系列周邊產品，相關產品銷售額達數十億美元以上，後來Pokemon獨立成為公司，在任天堂旗下，任天堂擁有其33%股份。

熱門遊戲《Pokemon GO》就是由The Pokemon Company、任天堂、Niantic合作開發而來。

騰訊是中國遊戲業界龍頭，在智慧型手機與電腦遊戲擁有龐大市場，但是在家用遊戲機方面則是幾乎沒有涉獵。

且近年來中共當局憂心青少年受到不良遊戲內容影響，在手遊及網路遊戲執行嚴格規範。外界推測，騰訊將藉著與家用遊戲機業界的草創元老任天堂結盟，來拓展其遊戲事業版圖。

而在任天堂方面，雖然過去曾透過中國的現地法人，在當地銷售「Nintendo DS」掌上型遊戲機。而在與騰訊的合作下，可望在這個坐擁 14 億人口的市場，取得非常可觀的成績。

騰訊24日宣布將作為任天堂在中國大陸的代理方，引進任天堂最新的遊戲平台Ninte...
騰訊24日宣布將作為任天堂在中國大陸的代理方，引進任天堂最新的遊戲平台Nintendo Switch。。（美聯社）
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