「房住不炒」調控 中國271房企宣布破產

2019-07-24 12:03 世界日報 綜合報導



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在「房住不炒」的長效調控機制下，中國房地產信託融資正在收緊，時代周報報導，中小房企深陷資金及債務危機的泥淖，據人民法院網站登錄，今年到現在已有271家房地產企業發布破產公告，中小房企面臨生存危機。

時代周報報導，今年5月以來中國從暫停房企境內發債、ABS融資，到嚴控房地產信託規模，再到房企美元債發行遇阻，地產融資均出現不同程度收緊。

蘇寧金融高級研究員陳嘉甯表示，因為股和債是上市公司進行融資的兩條途徑，限制發行外債融資，勢必切斷融資管道，無論是對於已上市房企的融資還是擬上市公司的積極性都會有消極的影響。