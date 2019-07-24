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上交所官網：和艦上市終止

2019-07-24 10:42聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

聯電旗下和艦芯片登陸科創板確定出局，上交所官網顯示，和艦芯片科創板上市申請「終止」。上交所人員表示，此次終止是公司主動撤回申請。分析認為，和艦芯片的審核問詢與最終結果，對後續受理企業的執行有借鑒意義。

第一財經報導，和艦芯片的最終控股股東為聯華電子，是台灣上市公司，持股比例98.14%。後者曾在7月21日發布公告，稱由於對和艦芯片申請上市無法取得各方共識，保薦機構建議公司及和艦芯片撤回科創板上市的申請文件。

回溯和艦芯片此前三輪問詢，有關同業競爭與獨立性的問題都曾遭反覆問詢。分析稱，這些也是導致和艦芯片主動撤回的重要原因。但同時，與A股其他板塊對同業競爭採取「零容忍」不同，科創板在發行條件中要求同業競爭不得對發行人構成「重大不利影響」。隨後的審核問答中也做出量化的標準。

在A股其他板塊，若發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業存在同業競爭，是不予以通過上市的，在IPO過程中也會被嚴格核查。但在科創板，同業競爭的紅線被打破。按照科創板發行上市規則要求，發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不能存在對發行人構成「重大不利影響」的同業競爭。

對於「重大不利影響」的執行標準，在發行上市審核問答中有進一步的解釋。競爭方的同類收入或毛利占發行人該類業務收入或毛利的比率達30%以上的，如無充分相反證據，原則上應認定為構成重大不利影響。市場對於此項制度創新也有很多討論，並對「充分相反證據」證明的尺度高度關注。

從和艦芯片的情況來看，公司與其控股股東聯華電子、聯華電子控制的其他企業，存在從事為晶圓制造這一相同業務的情形。且從數據來看，關聯方收入、毛利占發行人比率都超過30%。

對於這個客觀情況，和艦芯片在招股書中稱，與聯華電子擬通過市場區域劃分、支付代理費、簽署《避免同業競爭的協議》等形式避免或減少同業競爭。聯華電子及其控制的其他企業市場區域為台灣、日本、韓國、北美洲、新加坡、歐洲市場，發行人除大陸市場外，還涵蓋聯華電子市場區域之外所有區域，雙方進入對方市場均需要支付代理費或服務費。

此回覆，隨即引來交易所的問詢，包括市場區域劃分的方式是否能夠有效解決同業競爭，是否會對發行人自主拓展市場、持續經營產生重大不利影響。而針對多項指標占比超過30%，交易所亦反覆問詢發行人仍認定不構成「重大不利影響」的依據是否充分。

今年5月22日，聯華電子出具承諾函，表示在2020年12月31日前，採取合法措施保證在和艦芯片的市場區域內其自己同類收入占和艦芯片該類業務收入的比率降至30%以下等。但在隨後的三輪問詢中，上交所進一步追問，聯華電子所採取「合法措施」的具體內容及其有效性，此類承諾的有效性是否經過了法定的審批程序等等。

市場分析，科創板對同業競爭的規定其實更為綜合，考慮了科創企業與新興產業的特性。除了參考30%的量化指標，企業和保薦人還應更多從兩方的經營地域、產品或服務的定位、是否會導致非公平競爭或利益輸送、是否會導致相互或單方讓渡商業機會情形、是否對未來發展存在潛在影響等多方面綜合衡量與考慮。

從此次和艦芯片的三輪問詢與最終撤回來看，涉及上市發行條件始終是科創板審核重點；而現有規則中的相關規則，大陸監管層自由裁量的空間並不大。

上交所官網顯示，聯電旗下和艦芯片申請終止科創板上市。照片／上交所官網
上交所官網顯示，聯電旗下和艦芯片申請終止科創板上市。照片／上交所官網
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