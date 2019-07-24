綠色發展論壇 西寧產業再進化

2019-07-24 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第四屆綠色發展論壇於7月19日至22日在青海西寧召開，來自國內外的眾多專家、學者、政客、商客等聚集於此，聚焦綠色發展，共謀綠色發展路徑。

中新社報導，第四屆綠色發展論壇圍繞打造「宜居宜業大西寧」的主題，充分體現西寧產業和城市轉型升級取得的成效及生態文明建設成果，專業化、立體化展示「綠水青山．幸福西寧」新形象。

如今的西寧，已成為青藏高原上的綠洲，近年來，西寧開展了高原綠、西寧藍、河湖清等環保建設活動，建成區綠化覆蓋率達40.5%，人均公園綠地面積12.5平方公尺。西寧先後榮獲世界旅遊名城、中國園林城市、國家森林城市等殊榮。

西寧市副市長楊小民說，西寧著力打造三個經濟增長極和三條千億元經濟增長帶，聚焦鋰電、光伏光熱、有色合金高新材料、特色化工、生物醫藥和高原動植物資源精深加工等五大產業集群，實施工業新興產業倍增計畫。2018年西寧新能源、新材料產業增加值分別增長了62.9%和25.7%。

在本屆綠色發展論壇上，西寧還舉辦了綠色發展樣板城市建設論壇、「無廢城市」試點建設論壇、絲綢之路沿線國際友城峰會論壇、AI時代數字經濟發展高峰論壇等論壇，瞄準生態環境保護與國際交流合作，積極探索生態脆弱、欠發達地區生態文明建設以及綠色發展新路徑。