上半年減稅逾兆 個人所得稅降最多

2019-07-24 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家稅務總局23日發布最新數據顯示，今年上半年，大陸全國累計新增減稅降費11709億元（人民幣，下同），其中減稅10387億元。

分政策看，新增減稅主要包括：增值稅改革減稅4369億元（其中調整增值稅稅率翹尾減稅1184億元，深化增值稅改革減稅3185億元），小微企業普惠性政策減稅1164億元，個人所得稅兩步改革疊加減稅3077億元。

今年以來，國家稅務總局公布及實施了一系列減稅降費政策。其中，深化增值稅改革是今年實施更大規模減稅降費的重頭戲，該項政策在今年4月1日已開始實施。

數據顯示，今年4至6月，該項政策已實現整體淨減稅3185億元，全國共有940萬戶增值稅一般納稅人實現減稅。此外，企業正在得到「真金白銀」的實惠。上半年，民營經濟市場主體享受小微企業普惠性政策新增減稅1025億元，占全部新增減稅額的88%，較一季度提高2.48個百分點，小微普惠政策著力支持民營企業發展的特徵更加凸顯。

隨著更大規模減稅降費政策的落地，上半年稅收收入增速明顯回落。上半年，全國稅務部門組織的稅收收入（已扣除出口退稅）完成82754億元，增長1.4%，比去年同期增幅回落13.9個百分點。其中，個人所得稅比去年同期下降30.6%，是降幅最大的稅種。

中國國務院總理李克強本月15日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時強調，要切實兌現全年減稅降費近2萬億元的承諾，穩定企業預期。中國財政部有關負責人17日表示，減稅降費政策的落實落地，進一步減輕企業負擔，增加居民收入，對增強企業信心、穩定市場預期、有效應對經濟下行壓力等，都發揮重要作用。