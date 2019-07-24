土地二級市場新規 加快城鄉交易

2019-07-24 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸日前公布首個專門規範土地二級市場建設文件，對完善土地二級市場做出頂層設計。中國自然資源部官員22日稱，此次新規對加快建立城鄉統一的建設用地市場具有重要意義。

中新社報導，目前中國土地二級市場面臨問題較多，如交易規則不健全，有關管理規定分散；交易信息不對稱；交易平台不規範；政府服務和監管不完善等。這些問題嚴重制約了土地資源配置效率。

針對這些問題，中國此次出台的「關於完善建設用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場的指導意見」做出專門制度安排和設計。例如，圍繞土地二級市場的轉讓、出租和抵押這三種交易方式，「意見」注重產權激勵和市場配置，明確了什麼能交易、什麼不能交易。

此外，「意見」還有針對性地解決了「在哪交易、由誰交易、怎麼交易」的問題，如要求各地搭建城鄉統一的土地市場交易平台，匯集土地二級市場交易信息，提供交易場所，大力推進線上交易；建立信息發布、達成意向、簽訂合同、交易監管的操作流程等。

自然資源部自然資源開發利用司司長鄭凌志稱，「意見」通過完善轉讓規則、放寬對抵押權人的限制等措施，充分運用市場機制盤活存量土地和低效用地，將從根本上解決交易門檻過高、流轉不暢的問題，促進土地資源合理配置和節約集約利用，對促進一二級市場協調發展、加快建立城鄉統一的建設用地市場、加快推動經濟高質量發展具有重要意義。 此前，中國已經開展了土地二級市場試點。據官方數據，34個試點地區共轉讓土地面積10.5萬公頃，成交金額968.74億元人民幣，轉讓面積增長16倍，成交金額同比增長96.8%。