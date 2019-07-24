服務業3.6億人！ 陸就業人口最多產業

2019-07-24 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家統計局22日發布新中國成立70周年經濟社會發展成就報告。報告顯示，2018年底，服務業就業人員達到3億5938萬人，比重達到46.3%，成為中國吸納就業最多的產業。

新華社報導，新中國成立70年，中國服務業發展實力日益增強，在經濟增長、就業等方面發揮著「穩定器」作用。報告顯示，1952年至2018年，中國第三產業（服務業）增加值從195億元擴大到46兆9575億元，按不變價計算，年均增速達8.4%，比國內生產總值年均增速高出0.3個百分點。

服務業吸納就業能力在持續增強。報告顯示，改革開放前，工業、農業是中國吸納就業的主體。改革開放後，在城鎮化建設帶動下，大量農業轉移人口和新增勞動力進入服務業，服務業就業人員連年增長。1979年至2018年，服務業就業人員年均增速5.1%，高出第二產業2.3個百分點。黨的十八大以後，服務業繼續保持4.4%的增長速度，平均每年增加就業人員1375萬人。

服務業對經濟增長貢獻率也在穩步提升。報告顯示，1978年底，服務業對當年GDP貢獻率僅28.4%，低於第二產業33.4個百分點。改革開放後，隨著工業化、城鎮化的快速推進，企業、居民、政府等對服務業需求日益旺盛，服務業對經濟增長的貢獻率不斷提升。

1978年至2018年，服務業對GDP的貢獻率提升了31.3個百分點。黨的十八大以來，服務業對GDP貢獻率呈現加速上升趨勢，6年提高14.7個百分點，接近改革開放40年增幅的一半，2018年達到59.7%，高出第二產業23.6個百分點。