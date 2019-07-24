廣州6地拍出4宗 82億元成交

2019-07-24 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州22日公開出讓6宗經營性用地，4宗成交合計總價約82億元（人民幣，下同），兩宗流拍。其中，廣東長隆集團拿下兩宗地，擬在廣州番禺新增投資打造新的主題樂園和酒店群。

中新社報導，當日成交的4宗地塊兩宗位於番禺、兩宗位於增城。此外，另有兩宗位於增城區的住宅用地因無人報價，本次交易不成功。

位於廣州市番禺區鍾村街的兩地塊均位於漢溪大道北側，地塊出讓要求競買人須具有在廣東省經營管理「國家AAAAA級旅遊景區」經驗及旅遊景區酒店配套服務經驗。同時，地塊內建成的所有建築（包括地下建築及地上建築），必須整體確權，不得分割、分棟轉讓。

兩地塊分別為遊樂公園用地以及旅館用地，總用地面積分別為394049平方米、123062平方米，成交價分別為14.31億元、21.56億元。兩宗地塊競得人全都為廣東長隆集團有限公司。

據瞭解，廣州長隆度假區擬在番禺新打造五大樂園，包括新建全國規模最大的室內卡通樂園；此外，還將打造由八大主題酒店組成的超級酒店群，過萬間客房。相關規劃去年已獲政府部門通過。

廣州增城區共成交2宗住宅用地，總用地面積145617平方米，總計容建築面積436850平方米，成交總價為46.35億元，競得人分別為廣州合生東宇房地產有限公司和廣州華僑城文旅小鎮投資有限公司。