南航股權改革 粵穗深300億增資

2019-07-24 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國南方航空集團有限公司日前在京宣布實施股權多元化改革。在中國國務院國資委的指導下，廣東省、廣州市、深圳市通過其確定的投資主體以現金方式各向南航集團增資100億元人民幣，合計增資300億元人民幣。

中新社報導，本次增資後，中國南航的股權結構為：國資委持股61.798%，廣東省三方投資主體各持股10.445%，社保基金會持股6.866%。

南方航空集團相關負責人表示，此次股權多元化改革將大幅降低南航資產負債率，為企業發展提供了強有力的資金保障。

南航集團承諾，本次增資款將主要用於航空運輸主業，服務國家一帶一路建設和粵港澳大灣區建設。

支持廣州、深圳民航發展，加大寬體機投放，持續拓展國際航線網絡；同時兼顧珠海、惠州、揭陽、湛江、梅州等廣東省內二線城市投入，全面推動廣東民航發展和區域協調發展。

該負責人並指出，作為粵港澳大灣區的主基地航空公司，南方航空將把握粵港澳大灣區建設的機遇，加大投入，服務並且依託粵港澳世界級城市群、機場群建設，為世界一流灣區建設提供世界一流航空公司上下游解決方案，更好滿足經濟社會發展和人民群眾出行需要。

值得注意的是，南航此次實施的股權多元化改革，是中國首個採取央企和地方合作模式，推進中央企業層面股權多元化改革的創新樣本。

國務院國資委黨委書記、主任郝鵬表示，南航引入廣東省國有資本實施股權多元化改革，是深化國有企業改革的一項大事。對於完善南航公司法人治理結構，培育具有全球競爭力的世界一流企業，更好落實國家重大戰略，推動區域經濟協調發展，都具有十分重要的意義。