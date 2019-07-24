廣州就業 半年增逾15萬人

2019-07-24 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州市政府7月22日公布，截至今年6月底，廣州市就業登記在場總人數為874.38萬人，同比增加6.87%。今年1至6月份全市新增就業人數15.68萬人，同比增加19.42%。

其中廣州市戶籍勞動者225.81萬人，占總人數的25.83%；非廣州市戶籍勞動者648.57萬人，占總人數的74.17%。城鎮登記失業率為2.16%，同比下降0.14個百分點。廣州生源應屆畢業生就業率97.62%，高校畢業生就業情況良好。

中新社報導，經統計，目前該市共有312家創新創業基地，通過「基地+項目」形式搭建創業平台，出台就業補助資金使用管理辦法，落實一次性創業資助、租金補貼等扶持政策，多管齊下推動創業帶動就業。

位於天河軟件園的萬鵬高新技術企業孵化基地，每到就餐時間樓下的餐飲店便排起了長隊，目前基地裡有近160家企業，6000多人在此就業。

2014年至今孵化基地已經累計培育企業將近300家，其中，屬應屆高校畢業生創業企業大約20家，近三年累計吸納高校畢業生就業近千人。

與此同時，廣州人社部門促進高校畢業生多渠道就業，做好未就業畢業生實名制登記工作，實施就業專項資金使用管理辦法，擴大高校畢業生相關就業創業補貼範圍和就業見習補貼對象。

針對異地務工人員就業，開展春風行動、民營企業招聘周等專項活動促進有效流動。

調查顯示，2019年上半年，廣州求職者收入狀況同比向好，超過八成（83.10%）受訪者表示過去半年有穩定工作收入，該數據同比提升18.7%；超七成求職者對廣州就業信心足，較2018年同組數據（60.76%）高了15.59%。