歐盟、東盟補美缺口 廣東外貿增

2019-07-24 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海關總署廣東分署本月23日發布統計數據稱，廣東省2019年上半年進出口達3.28萬億元（人民幣，下同），比去年同期增長1.3%，其中，對歐盟和東盟的貿易增長成亮點，有效彌補了美國市場的下滑。

中新社報導，廣東外貿的貿易方式持續優化，新舊動能轉換提速。今年上半年，廣東一般貿易進出口1.65萬億元，同比增長4.5%，佔廣東外貿進出口總值的50.2%。受外部環境等影響，加工貿易進出口1.07萬億元，同比下降6%，佔比為32.7%。對歐盟和東盟貿易增長成為亮點。

上半年，廣東對歐盟進出口高達4106.7億元，同比增長了13.3%；對東盟進出口達4399.5億元，同比增長5%；但是對美國進出口3784.4億元，同比下降3%。對歐盟和東盟的外貿增長，有效彌補了美國市場的下滑。

民營企業是廣東進出口增長最大助力。上半年，廣東民營企業進出口1.66萬億元，同比增長5.9%，佔廣東外貿進出口的50.7%，佔比較去年同期提升2.2個百分點，對廣東外貿增長貢獻度高達229.2%，遠超全國水平（110.2%）。

廣東的進出口商品結構也持續優化。上半年，廣東機電產品出口1.37萬億元，佔廣東出口的69.2%，其中，部分附加值較高的機電產品保持良好增長，如計算機設備出口311.9億元，同比增長6.5%；金屬加工機床出口20億元，同比增長22.7%；汽車出口16.7億元，同比增長13.3%。

海關總署廣東分署表示，綜合來看，上半年廣東外貿總體維持平穩發展態勢，外貿高質量發展有序推進。展望下半年，雖然國際外部環境複雜嚴峻，廣東外貿面臨諸多挑戰，但廣東外貿穩中向好的基本面沒有改變。