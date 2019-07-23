工信部：已有一二十款可上市5G手機 年底會更多

2019-07-23 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸工信部信息通信發展司司長、新聞發言人聞庫23日表示，5G網路和終端均已步入成熟，目前已有一二十款可上市5G手機，到年底會更多，網路設備比終端更早成熟。

聞庫在國新辦發布會上指出，大陸適時發放5G牌照是非常正確的，考慮到了網路和終端的成熟，也考慮了國家的發展、網路的發展、應用的發展，是很重要的基礎設施。

針對日前有外媒認為5G並不安全，聞庫表示，5G的安全實際上和4G、3G、2G以及固網的安全有很多相同之處，「我們在網路發展中對安全是非常重視的，不僅是5G才開始關注安全問題，5G除了速度更快以外，在低時延、高可靠以及物聯網上有一些新的功能，我們在發展過程當中也是非常注重安全的。」

聞庫指出，在這件事上多次做了澄清，所以希望第一要注重安全，第二不要無中生有，對於新技術要給予發展空間，不要剛出來一個技術就說不安全。

關於農村地區的5G部署，聞庫介紹，在5G還沒有到來之前，就已經開始大規模在農村部署4G網路，到今年年底初步估算，全大陸55萬個行政村，98%以上都會有4G網路覆蓋。