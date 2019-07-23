科創板上市催生124個億萬富豪 25股均漲140%

2019-07-23 15:08 世界日報 北京23日電



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中國股市新板塊科創板22日開市，由於沒有漲跌幅限制，首批25檔新上市企業首日全數大漲，平均漲幅高達140%，其中中國國產半導體材料商安集科技更飆漲逾四倍，更催生124名億萬富翁。在財富名人榜單中，華興源創董事長陳文源居冠，公司市值達165億。

本報系聯合報報導，肩負著為中國培育戰略性科技創新企業重任的科創板，22日上午9時30分在上海市委書記李強、證監會主席易會滿共同鳴鑼下開市。首批上市的25家企業均屬科創板重點扶持的新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，這些企業的研發投入都明顯高於現有A股同類公司。

由於科創板新股上市前五個交易日沒有漲跌幅限制，開盤後，25檔個股就呈現劇烈震盪。截至收盤，25家科創板公司的平均漲幅近140%，更創出485億的成交額。

其中，安集科技盤中最高漲幅甚至超過520%，有媒體稱，當初參加安集科技新股抽簽的投資人，若幸運抽中一簽最高就可大賺逾1.4萬美元。

科創版開市，首批25家上市公司催生的億萬富翁人數達124人，睿創微納公司的億萬富翁最多達23個；公司市值最高者為華興源創董事長陳文源。每經網報導，科創板財富名人榜單中，陳文源暫居首位，第二名為杭可科技董事長曹驥，第三名為虹軟科技實際控制人鄭暉。

科創板首秀爆升 中國新聞社 分享 facebook

紅星新聞報導，華興源創招股書顯示，2005年6月，陳文源、張茜夫妻共同出資成立華興源創電子科技有限公司。創立時，陳文源出資90萬持股90%，張茜出資10萬持股10%。

據華興源創方面介紹，陳文源從事平板顯示監測技術研究工作16年，是公司核心技術成員之一。

值得一提的是，華興源創的收入中有很大一部分來自於蘋果公司及其產業鏈。其招股書顯示，在報告期內用於蘋果公司產品檢測的產品收入比例分別為75.13%、91.94% 和66.52%，占比較高，蘋果公司經營情況對公司影響較大。