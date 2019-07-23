首次超越美國！兩岸共129家企業登《財富》500強企業

2019-07-23 15:06 世界日報 北京23日電



《財富》500強中國過百已比肩美國 (取材自小米官網) 分享 facebook

美國《財富》雜誌22日發布最新世界500強排行榜中，中國上榜的大公司有119家，與美國121家僅相差兩家，中國公司所占數量幾乎與美國並駕齊驅。《財富》說，如果把台灣的10家公司算在內，兩岸華人企業上榜達129家，歷史上首次超過美國，這是《財富》從1990年首次發布500強排行榜以來的第一次，也可能是自二戰以來第一次美國被超越。

北京青年報報導，與上年相比，今年上榜500家公司的總營業收入近32.7萬億美元，同比增加8.9%，體現500家最大公司的復甦。

報導指出，需要注意的是，中國公司在銷售收益率和淨資產收益率兩個指標上已經扭轉了近年來的下行趨勢。此外，與世界500強橫向比較，2018年，中國上榜企業平均銷售收入與淨資產兩項指標也與世界500強上榜企業數值基本持平；與傳統經濟大國的上榜企業相比，上榜中國企業在銷售規模和資產規模已經不輸日本、英國、法國與德國企業。

最新世界500強榜單排名顯示，沃爾瑪位列第一，中石化第二，殼牌第三。科技公司方面，蘋果排名第11，亞馬遜排名第13，三星電子第15。微軟與華為緊鄰，分列第60、61位。

其中新上榜的中國公司有13家，占總數的一半以上。珠海格力電器股份有限公司（第414位）和小米集團（第468位）均為首次上榜。成立九年的小米則是2019年世界500強中最年輕的公司，是繼京東、阿里巴巴、騰訊之後第四家登榜的中國互聯網企業，也是全球第七家登榜的互聯網企業。

榜單還顯示，排名躍升最快的前十家公司中有六家都來自中國，分別是碧桂園（上升176位）、阿里巴巴（上升118位）、陽光龍淨集團（上升96位）、騰訊（上升94位）、蘇寧易購集團（上升94位）、中國恆大（上升92位）。

美國之音報導，《財富》雜誌在一篇題為「這是中國的世界」的報導說，這一排名顯示，世界權力平衡正如何深刻地發生傾斜，其意義遠不僅局限於商業或數字領域，也關係到國家安全問題，也是為什麼美國部分地禁止美國公司從排名第61的華為公司購買產品。隨著美中兩國競爭越發激烈，其他國家或面臨在兩國之間或取其一的艱難選擇。