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台資聯電子公司和艦 科創板上市前一晚撤銷掛牌

2019-07-23 15:06世界日報 北京23日電

(資料照片)
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晶圓代工大廠聯電21日深夜公告，由於與中國大陸證券主管機關在實質控制權認定無法有共識，將撤銷子公司8吋晶圓廠和艦晶片製造（蘇州）原訂赴中國大陸科創板上市計畫，未來和艦不會再重啟科創板上市。

科創板22日開板，市場原本期待，和艦將是第一家在科創板上市的台資企業，協助聯電擴大資本市場知名度，並提升和艦籌資能力，搶搭中國大陸半導體市場商機。

聯電在科創板開板前一天深夜突然發布重訊，宣布和艦撤銷掛牌，震驚業界，市場憂心將不利和艦籌資。

聯電發言人兼財務長劉啟東強調，雖然和艦在中國大陸上市申請中止，但僅影響大陸市場的籌資管道，聯電集團在美國、台灣及新加坡仍有籌資的管道和能力，影響不大。

聯電原本規劃，由和艦偕同另一大陸子公司聯芯集成電路製造（廈門），及從事IC設計服務的子公司聯暻半導體，以和艦為主體向上海證券交易所申請上市交易。

聯電表示，此次和艦撤回上市申請，主要因目前聯電持有聯芯股權50%，而和艦也持有聯芯15%，雖然和艦是聯電子公司，但兩家公司仍是獨立營運個體，不過大陸官方認為，投資市場在認定聯芯實質控制權方面可能會有疑慮，聯電與大陸主管機關在實質認定全認定方面無法取得共識。

聯電是在去年6月宣布和艦擬赴上海交易所上市案，並於去年8月20日股東臨時會決議通過，今年3月22日正式送件申請上市。

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