親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

世界500強排名躍升176位 碧桂園全球最快

2019-07-23 15:05世界日報 北京23日電

(取材自界面新聞)
(取材自界面新聞)
分享

在此次《財富》世界500強排行榜中，中國再次貢獻了所有房地產企業，包括恆大、碧桂園、綠地、保利以及萬科同時入圍，其中碧桂園和恆大還首次進入前200強，碧桂園更是連續三年入圍世界500強，排名躍升176位，為全球最快。這在去年政策調控頻密、下半年樓市降溫趨冷的背景下，體現出中國地產企業的不俗表現。

界面新聞報導，銷售規模位居全國房企第一的碧桂園，以573.087億美元的營業收入排名177位，比上一年大幅提升176位，成為整個榜單上排名提升最快的企業。這也是碧桂園繼2017年首次上榜財富世界500強之後，連續第三年登上榜單。

2017年，碧桂園首次入圍時排名為467位，一年後就達到353，從這幾年的躍升速度看，碧桂園每年超越100多家企業。分析原因，報導指出，《財富》雜誌評定的世界500強以營業收入為依據進行排名，比較重視企業規模。而從銷售口徑看，2019年上半年，碧桂園共實現權益口徑銷售額人民幣2819.5億元，繼續表現出強勁發展勢頭。

除了銷售數據外，《財富》考察的還有企業的利潤、資產、股東權益、僱傭人數等作為指標。2018年，碧桂園的毛利約為人民幣1024.8億元，同比增長約74.3%；同年淨資產收益率位居世界500強房企首位，是投資價值的重要參考。而從企業的可持續性來看，碧桂園在中國的土地儲備也足以撐起起今後三、四年的發展。

另從這次世界500強榜單上榜的中國五家房地產企業排名來看，相比去年都有了大的增長。恆大躍升至138位，萬科、綠地和保利也都跨越進了前300名單。第一財經報導，綠地集團已連續八年成功入圍。保利集團連續五年登入世界500強榜單，萬科連續四年上榜，今年首度進入前300名。恆大已連續四年躋身世界500強榜單。

房地產人民幣北京
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

科創板上市催生124個億萬富豪 25股均漲140%

2019-07-23 15:08

台資聯電子公司和艦 科創板上市前一晚撤銷掛牌

2019-07-23 15:06

首次超越美國！兩岸共129家企業登《財富》500強企業

2019-07-23 15:06

工信部:部分企業外遷沒必要大驚小怪

2019-07-23 13:33

科創板開市第二日倒N字 24股開盤下跌又跳漲

2019-07-23 10:47

日赚5.2倍 科創板開市掀造富潮

2019-07-23 10:23

大陸房市急凍 今年近三百家中小房企發布破產

2019-07-23 09:53

廣東上半年GDP 首破5兆人民幣

2019-07-23 01:52

辦公樓空置率 深圳、北京、上海飆高

2019-07-23 01:52

廣西80條 台胞台企享優勢

2019-07-23 01:52

陸車市大戰 大廠拚優惠

2019-07-23 01:52

大陸經濟百強縣 昆山再拔頭籌

2019-07-23 01:52

機器人、無人機現身工地

2019-07-23 01:52

首批二手商用車 天津出口

2019-07-23 01:52

陸股新板塊 催生120個富豪

2019-07-23 00:19

財星500大 陸企119家入列

2019-07-23 00:18

人民幣急跌 市場觀望氣氛濃

2019-07-23 00:12

彩電業淘汰賽 又九家出局

2019-07-23 00:11

智慧化、高階化 才是彩電業突圍王道

2019-07-23 00:11

騰訊聯手寶可夢 推新遊戲

2019-07-23 00:10

馬雲：數位經濟將成常態

2019-07-23 00:09

人民幣套期保值 陸企護身符

2019-07-22 23:23

香港不安寧 股市重挫

2019-07-22 23:19

經濟百強縣 江蘇包辦前四名

2019-07-22 23:19

中日韓自貿區 加快談判

2019-07-22 23:19

陸商務部終裁 對四國不鏽鋼課反傾銷稅

2019-07-22 23:19

雲南引外資 開放外商持股51%券商、基金等金融業

2019-07-22 21:23

統一證券可望於近期獲批設立首家兩岸合資全牌照券商

2019-07-22 19:17

上證科創板開市 25檔齊揚

2019-07-22 14:36

非洲豬瘟影響 未來半年豬價恐漲四成

2019-07-22 14:13

陸股新狂潮 科創板25檔股票半日成交台幣1,740億

2019-07-22 13:31

中國版那斯達克科創板開市

2019-07-22 11:49

中國車企巨頭 上半年銷量踩煞車

2019-07-22 11:48

大陸國家統計局：服務業躍居第一大產業

2019-07-22 11:48

科創板開市 催生124個億萬富翁

2019-07-22 11:46

大陸對歐盟、日本等不鏽鋼鋼坯進口 徵收反傾銷稅

2019-07-22 11:03

科創板開市25家開紅盤 安集科技盤中飆404%

2019-07-22 10:32

上海科創板正式開市 多檔個股飆漲逾200%

2019-07-22 10:30

金融業對外開放 再鬆綁11條

2019-07-22 01:52
看更多

熱門文章

一張照片道盡香港悲哀 更深沉的是經濟問題

2019-07-23 08:49

準備鎮壓香港？解放軍在湛江舉行反恐演習

2019-07-22 17:50

香港「反送中」 川普：習近平處理非常負責任

2019-07-23 03:45

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

2019-07-22 15:38

香港議員何君堯被懷疑與白衣人暴力有關 辦公室被圍攻破壞

2019-07-22 19:00

香港總商會發聲明 向港府提四要求

2019-07-22 22:14

人民幣急跌 市場觀望氣氛濃

2019-07-23 00:12

元朗暴力事件 林鄭月娥：強烈譴責、全力緝兇

2019-07-22 17:08

男網戀4年匯給對方77萬元 上門見「女友」竟然是阿婆

2019-07-22 19:57

19歲少女遭性侵殺害 靠警犬找到「神秘藏屍地」

2019-07-22 19:29

巴菲特被大陸28歲富豪放鴿子 孫宇晨：治療腎結石

2019-07-23 10:53

反送中子夜濺血 全港陷恐慌

2019-07-23 00:42

央視新聞聯播連發六則報導 痛批港中聯辦遭汙損事件

2019-07-22 20:40

暴力攻擊傳言四起 香港元朗9成店關門秒變「死城」

2019-07-23 12:40

半天2個全馬可能嗎？路跑界新挑戰 從對岸延燒台灣

2019-07-23 11:00

川普讚 習近平處理香港反送中非常負責任

2019-07-23 03:18

特派員在現場／香港黑白兩分 「攬炒」煎熬未止

2019-07-23 00:42

大陸房市急凍 今年近三百家中小房企發布破產

2019-07-23 09:53

傳大陸前總理李鵬昨晚逝世 享耆壽90歲

2019-07-23 14:22

列車天天滿載 賓館一房難求…大陸遊客瘋北韓

2019-07-22 16:14

吳釗燮談香港 中共外交部批說三道四

2019-07-22 16:59

影／他在7.56公尺長衛生紙上 4天畫出水滸108將

2019-07-22 16:19

影／意外一瞬間！母哭喊救命 8歲女童被充氣城堡壓死

2019-07-22 15:26

山西農民挖井挖出800多年前宋金古蹟

2019-07-23 13:06

13歲少年無師自通夜闖機場偷開飛機 獲飛行專家讚許

2019-07-22 16:54

港中聯辦遭襲 陸：踩一國兩制底線

2019-07-23 00:42

泛民派質疑香港警方默許黑幫 要求成立調委會

2019-07-22 15:29

冷血將活烏龜做成動物吊飾 攤販騙能活三個月

2019-07-23 11:23

香港出現白衣人暴力 蘇貞昌：政府縱容、人神共憤

2019-07-23 10:38

劉軍川升任國台辦副主任 排名第四

2019-07-23 10:53

老婦病危家屬求助4次 醫生竟回「照完相再去」

2019-07-23 14:37

港鐵白衣群毆事件 我朝野同聲譴責

2019-07-23 00:43

中國外交部談中聯辦被圍：絕不容忍 懲治犯罪

2019-07-22 17:00

首成抗議目標 中聯辦支持港府嚴懲

2019-07-22 16:36

華為遭曝至少8年秘密為北韓提供商用無綫網絡

2019-07-23 12:19

抗貿易戰 華為開出年薪最高千萬聘博士級新鮮人

2019-07-23 12:04

香港不安寧 股市重挫

2019-07-22 23:19

華為：未來五年內投資137億發展鯤鵬產業生態

2019-07-23 13:34

統一證券可望於近期獲批設立首家兩岸合資全牌照券商

2019-07-22 19:17

四川資陽／安岳臥佛院 宗教文化瑰寶

2019-07-23 01:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top