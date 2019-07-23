世界500強排名躍升176位 碧桂園全球最快

2019-07-23 15:05 世界日報 北京23日電



(取材自界面新聞) 分享 facebook

在此次《財富》世界500強排行榜中，中國再次貢獻了所有房地產企業，包括恆大、碧桂園、綠地、保利以及萬科同時入圍，其中碧桂園和恆大還首次進入前200強，碧桂園更是連續三年入圍世界500強，排名躍升176位，為全球最快。這在去年政策調控頻密、下半年樓市降溫趨冷的背景下，體現出中國地產企業的不俗表現。

界面新聞報導，銷售規模位居全國房企第一的碧桂園，以573.087億美元的營業收入排名177位，比上一年大幅提升176位，成為整個榜單上排名提升最快的企業。這也是碧桂園繼2017年首次上榜財富世界500強之後，連續第三年登上榜單。

2017年，碧桂園首次入圍時排名為467位，一年後就達到353，從這幾年的躍升速度看，碧桂園每年超越100多家企業。分析原因，報導指出，《財富》雜誌評定的世界500強以營業收入為依據進行排名，比較重視企業規模。而從銷售口徑看，2019年上半年，碧桂園共實現權益口徑銷售額人民幣2819.5億元，繼續表現出強勁發展勢頭。

除了銷售數據外，《財富》考察的還有企業的利潤、資產、股東權益、僱傭人數等作為指標。2018年，碧桂園的毛利約為人民幣1024.8億元，同比增長約74.3%；同年淨資產收益率位居世界500強房企首位，是投資價值的重要參考。而從企業的可持續性來看，碧桂園在中國的土地儲備也足以撐起起今後三、四年的發展。

另從這次世界500強榜單上榜的中國五家房地產企業排名來看，相比去年都有了大的增長。恆大躍升至138位，萬科、綠地和保利也都跨越進了前300名單。第一財經報導，綠地集團已連續八年成功入圍。保利集團連續五年登入世界500強榜單，萬科連續四年上榜，今年首度進入前300名。恆大已連續四年躋身世界500強榜單。