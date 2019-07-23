工信部:部分企業外遷沒必要大驚小怪

2019-07-23 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美中貿易戰打打停停，中國製造業再度掀起外移遷廠潮，大陸工信部副部長辛國斌今（23）日針對企業出走回應表示「沒必要大驚小怪」，他表示僅管企業撤出中國市場，但貿易摩擦的影響可控。

大陸工業和資訊化部副部長辛國斌上午就上半年工業通信業發展，舉行新聞發佈會。

針對外資撤廠、企業外移，辛國斌表示，受市場、成本、經濟的因素的影響，外資企業撤出中國市場，大陸加工製造業，包括加工密集型產業，也到成本更低的國家尋求投資發展機會，「這是產業的梯度轉移，資本向低成本地區流動，沒必要大驚小怪。」

辛國斌表示，從目前掌握的情況看，製造業外遷規模不大，基本上還是以中低端為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動力、就業等方面的影響不大。

工信部新聞發言人黃利斌則表示，儘管中美經貿摩擦對工業運行造成一定的影響，但影響是可控的。

他表示，為應對中美經貿摩擦衝突，工信部開展對美加徵關稅商品的排除工作，對受中美摩擦影響較大的集成電路設計和軟件產業企業實行所得稅減免的措施。

大陸今年的工業預期增長目標定為5.5%至6%。而今年上半年規模以上工業增加值年增6%。