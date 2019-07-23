大陸房市急凍 今年近三百家中小房企發布破產

2019-07-23 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



在「房住不炒」的長效調控機制下，大陸房地產信託融資正在收緊，時代週報報導，中小房企深陷資金及債務危機的泥淖，據人民法院網站登錄，今年到現在已有271家房地產企業發佈破產公告，中小房企面臨生存危機。

中央「房住不炒（堅持房子是用來住的、不是用來炒的）」令下，大陸打房調控政策持續高壓，融資管道全面收縮，殘酷的是，中小房企的抗風險能力較弱，流動性風險不斷加大，已經深陷資金及債務危機的泥淖。

時代週報報導，今年5月以來大陸從暫停房企境內發債、ABS融資，到嚴控房地產信託規模，再到房企美元債發行遇阻，地產融資均出現不同程度收緊。

蘇寧金融高級研究員陳嘉甯表示，因為股和債是上市公司進行融資的兩條途徑，限制發行外債融資，勢必切斷融資管道，無論是對於已上市房企的融資還是擬上市公司的積極性都會有消極的影響。

目前大陸房企融資管道主要有公司債、銀行、信託、私募等，其中公司債和銀行貸款對房企的門檻設置得很高，對於大多數中小房企而言，只能退而求其次選擇信託。

然而以信託為首的非標業務也被嚴格限制，信託示場人士透露，近期銀保監會約談部分信託公司要求嚴控房地產信託規模。而地產信託的進一步收緊，對於房企而言，最直接的影響就是中小房企只能被迫選擇其他融資成本更高的管道。

在融資環境持續收緊下，不少中小開發商開始將目光瞄向境外資本市場，爭相赴港IPO。雖然今年1月以來，共有8家房企和2家物業公司申請赴港上市。但其中，僅有德信中國、銀城國際控股在地1季成功登陸港交所，其餘6家房企和2家物業公司均處於審核狀態。

陳嘉寧指出，融資收緊條件下，上市不失為中小房企輸血的一條有效途徑。但是，上市准入標準和成本較高可能成為中小房企通過上市融資的障礙。因此，房企赴港上市房企的步伐出現逐步放緩，包括海倫堡、奧山控股、萬創國際和中梁控股均在5月出現上市申請「失效」的現象，被迫改變上市計畫。