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陸港經貿

首批二手商用車 天津出口

2019-07-23 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「大陸全國首單二手商用車出口發布儀式」22日在天津東疆保稅港區舉行。首批22台二手商用車被直接運送至碼頭進行集結裝船，整體發運至奈及利亞拉哥斯阿帕帕港。

中新社報導，作為天津二手車出口試點企業的中北汽車產業有限公司（以下簡稱中北汽車）首批出口二手商用車總計60台，總貨值約70餘萬美金，覆蓋了江淮、福田、金杯等多個自主品牌，銷售目的地國為非洲奈及利亞。

中北汽車立足開拓非洲二手車市場，依託當地設立的中非先鋒自貿區，重點瞄準了商用車領域。企業還自建了汽車售後維修服務基地，確保出口汽車的質量與安全。

中北汽車母公司中北科技集團董事長張文東表示，中北汽車將與天津大通投資集團相關業務板塊展開合作，充分發揮天津港優勢，以天津東疆保稅港區為核心基地，打造集互聯網、大數據、物聯網、區塊鏈等技術於一體的二手車跨境電商交易平台和出口服務示範平台。

天津作為中國首批開展二手車出口業務的試點城市，在全國率先公示了5家試點企業名單。東疆管委會積極組織試點企業全力推進，憑藉各部門的鼎力支持、密切配合，該批次出口的二手商用車從申領出口許可證、海關報關到協調船期不到24小時。

天津東疆保稅港區管委會相關負責人表示，下一步將與試點企業一起努力做大做強二手車業務規模，吸引更多優質二手車出口企業聚集東疆。同時遵循可持續發展的思路，將東疆打造成為集整備、檢測、倉儲、物流、報關、零部件供應、金融保險服務為一體的中國北方最大的二手車出口基地。

非洲奈及利亞電商
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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