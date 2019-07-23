機器人、無人機現身工地

2019-07-23 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由中國建築業協會主辦的全國「數字建造推動高質量發展」現場觀摩交流會日前在浙江省建工集團杭州北大橋項目現場舉行。在這「智慧工地」上，建築機器人、無人機及各類智能設備已成施工「標配」。

新華社報導，進入「智慧工地」，首先得在智能閘機刷臉。「人臉識別考勤系統可記錄人員的進出時間、數量、工種等數據，能為項目考勤、人員配置提供依據。」該項目負責人說，這不僅能杜絕無關人員進入工地，更能夠有效提高施工管理效率。

步入施工區，有多款「智慧設備」。放樣機器人快速、精準，能將建築信息模型中的數據直接轉化為現場的點位。三維激光掃描儀能精準輔助現場裝修一次施工成型。比日常所見的無人機大上數倍的測繪無人機，將航測數據轉化為包含地面地形、高程、坐標信息等數據，能進行3D實景建模，還能用於土方施工量計算。

除了提高施工效率，「智慧設備」的投用更提升了建築工地的安全系數。在塔吊吊鉤可視化系統監控屏上，記者看到高空駕駛艙內的塔吊司機能切換視角對吊鉤進行無死角監測，有效克服了傳統高空作業中因樓體遮擋形成的視覺盲區。而通過智能控制系統升級後的升降機、爬架等機械設備，也實現了對多種危險情況的預警及保護功能，保障設備長期穩定運行。

此外，工地的環境監控系統，通過物聯網以及雲計算技術，實時、遠程、自動監控工地現場的溫度、濕度、PM2.5、噪音等情況，還能通過手機等移動端查看。一旦發生數據超標，系統將自動報警，並聯動霧炮機、噴淋系統等功能。

「數字化轉型是中國建築業推動建築產業高質量發展的重要途徑。」中國建築業協會副會長劉錦章表示，智慧建造作為數字信息技術與施工現場深度融合的產物，將促進傳統建造方式升級，提高項目管理和生產效率，有利於推動中國建築產業實現現代化。