大陸經濟百強縣 昆山再拔頭籌

2019-07-23 01:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸2019經濟百強縣放榜，江蘇省昆山市以GDP總量達人民幣3832億元的成績拔得頭籌，昆山已是連續第15年拿下中國百強縣市榜首。且在百強縣前10名中，江蘇省占6席，並包攬前4名：江蘇昆山、江陰、張家港、常熟。

大陸工信部所屬的賽迪研究院19日在北京2019舉行縣域經濟創新發展論壇，發布中國縣域經濟100強（2019年）榜單。

台商在大陸投資集聚的江蘇省，在2019中國百強縣榜單中一馬當先，共占26席，並且包辦前4名。

在縣域千億方陣（年GDP達到人民幣千億）中，江蘇一省就占了近半席位，其中昆山市以3832億元的GDP總量拔得頭籌，江陰市以3806億元緊隨其後，張家港市、常熟市分列三、四名，蘇南縣域已成為我國縣域經濟的標杆。從經濟總量上來看，蘇南地區無疑是榜單中最大的贏家。

且台商投資密集的山東、浙江表現同樣搶眼，分別進榜19席和18席。

江蘇昆山一直是百強縣榜單中的常勝軍，已經蟬聯第15年冠軍，2018年GDP總量達人民幣3832億元穩居全中國縣域經濟第一；今（2019）年第1季GDP達人民幣 860.9億元，增長7.4%，再上層樓；其中，工業總產值達人民幣1853.3億元，利潤增長21.9%；新設外資專案54個，實際利用外資4.1億美元，增長11.5%。

面對經濟高質量轉型，昆山市高新技術產業、新興產業在今年第1季分別實現產值達人民幣850.5億元、918.2億元，工業總產值比重增至45.9%和49.6%。

百強縣榜單中排名第二的江蘇省江陰市也值得一提，搶抓浦東開發機遇，發展集體經濟、民營經濟、外向經濟「三足鼎立」的經濟模式，並成功複製「蘇南模式」，推動縣域經濟朝高品質發展。

工信部指出，中國縣域經濟總量已達人民幣39.1兆元，占全中國41%。百強縣榜單的含金量令人矚目，因為百強縣以占全中國不到2%的土地、7%的人口，創造了全中國十分之一的GDP，且百強縣人均GDP為人民幣10.1萬元；整體來看，百強縣發展的主要動力是第二產業，第二產業增加值達人民幣5.03兆元，占比高達52.4%，高出全中國平均水準11.7個百分點。