陸車市大戰 大廠拚優惠

2019-07-23 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在舉辦的第16屆中國（長春）國際汽車博覽會上，鋪天蓋地的價格促銷宣傳隨處可見：原價27萬元多的進口邁騰旅行版2.0T車展期間只需要20.98萬元，英菲尼迪Q50L直降5萬元，奧迪、奔馳、寶馬、雷克薩斯等豪華品牌也推出了大量的優惠舉措。

本屆長春汽博會以「智聯．美好生活」為主題，展覽總面積20萬平方米，參展車輛規模超過1300台。走在汽博會各大汽車廠商展廳，無論是合資品牌還是國產品牌都在盡力宣傳自己和招攬客戶。

今年以來，在上海、北京、成都、廣州等地舉辦的車展上，與長春汽博會一樣的汽車促銷場面一再上演。

中國汽車工業協會最新發布的數據顯示，今年1至6月，中國汽車產銷量分別達1213.2萬輛和1232.3萬輛，同比下降13.7%和12.4%，銷量降幅比1至5月略有收窄。在此背景下，汽車市場爭奪戰日益白熱化。

一些接受採訪的汽車銷售顧問認為，現在降價促銷的力度雖然很大，但很多消費者並不買賬，消費者越來越挑剔，更關心汽車的配置、售後服務和能否保值等。

奧迪品牌今年上半年通過導入奧迪A6L等新車型，刷新了在中國市場的銷量紀錄。保時捷在中國市場上半年的交付量同比勁增28%，其第二季度的強勁增長主要得益於SUV車型陣容及公司在新的排放標準實施前所做的充足準備。2019年下半年，保時捷將引進更多新車型，進一步推動品牌在中國市場的積極增長。

另外，在中國積極推動新能源汽車發展的政策帶動下，中國新能源車持續保持穩步增長態勢，今年1至6月，中國新能源汽車產銷量分別達61.4萬輛和61.7萬輛，同比增長48.5%和49.6%。

中國汽車工業協會副秘書長許艷華認為，中國持續多年成為全球汽車產銷第一的汽車市場，也已經連續三年位居全球新能源汽車產銷第一大國，中外車企間競爭日益白熱化，車企必須加快轉型升級步伐和在中國市場的投入力度，在新能源汽車和智能網聯汽車方面加大布局，生產出中國消費者認可的產品，才能真正在中國市場站穩腳跟。