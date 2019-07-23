廣西80條 台胞台企享優勢

2019-07-23 01:52 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 許依晨 ／南寧報導



大陸廣西台辦主任李東興表示，「廣西80條措施」集合廣西享有的西部大開發政策、沿海開放政策、少數民族自治政策和邊境地區開放政策，讓台胞和台資企業在廣西發展擁有與其他省市不同的獨特優勢。

大陸國台辦與中華全國新聞工作者協會聯合舉辦2019年「海峽兩岸記者廣西行」聯合採訪活動，李東興媒體會面時表示，中央31條措施推出後，廣西壯族自治區台辦等部門於2018年7月26日推出「廣西80條措施」，此後，根據情况發展變化和自治區最新的優化營商環境政策措施，於2019年5月5日發佈了「升級版的廣西80條措施」。

她說，在台灣青年來桂創業就業以及台灣人才引進方面，包括大學畢業生就業扶持補貼政策、創業擔保貸款政策、入駐創業孵化平台政策、台籍急需緊缺人才優惠措施等。

在設立投資產業基金、招商引資獎勵、加工貿易、跨境勞務等方面，她表示，把有關優惠支持政策輻射到大陸2017年9月在廣西設立的大陸第一個海峽兩岸產業合作區，推動台資企業加快集聚合作區。

李東興表示，「廣西80條措施」已初見成效，廣西海峽兩岸產業合作區簽約入園項目55個，總投資近300億元人民幣；北海、崇左市獲批成為兩岸冷鏈物流產業合作示範都市；桂林歐芽工程設備有限公司等3家台資企業參與了基礎設施建設和政府採購；4家廣西台資企業申報國內發明專利、實用新型專利和外觀設計專利12項；桂林市將台籍機長列入桂林航空公司急需緊缺高層次人才，已引進8名台籍機長等。