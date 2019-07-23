辦公樓空置率 深圳、北京、上海飆高

2019-07-23 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國經濟改革開放的前沿深圳，其A級辦公樓空置率攀升，比北京和上海都高。分析指出，這和金融業受挫、網路金融遭受打擊整治、企業經營不易以及新建辦公大樓多以致供應大增等因素有關。

21世紀經濟報導及每日經濟新聞報導稱，上半年深圳A級辦公樓空置率23.3%，遠高於北京的11.5%、上海的18.0%。

而如果只計深圳前海區，A級辦公樓的空置率更高達65.7%，原因是當地有很多新建成的辦公樓，但配套不足，大型的企業機構都未入駐。

前期入駐前海區的企業以小型物業為主，這些企業本身體質不十分健全，很難保證長期經營狀況穩定，一旦經營情況不理想就會退租。

包括高力國際、第一太平戴維斯等機構的報告都曾指出，網路金融的退潮影響到了深圳的辦公樓市場。

一名在福田區租用辦公樓的創業者說，核心區域的商辦樓租金在下降，一定程度反映了當前的經濟形勢。

此外，也有市場觀察人士指出，企業經營不易是主要原因。為了節省成本，有些企業裁員並搬離市中心，到創意園區尋找便宜的辦公地點，租金可打到6折，生活費也較便宜。

高力國際資料顯示，2019年上半年，深圳全市A級寫字樓租金下挫至每月每平方公尺人民幣236元（約每月每坪新台幣3511元）。

值得注意的是，辦公樓空置率提高的問題，不只出現在深圳，上述北京和上海今年上半年的優質辦公樓空置率，也分別創下近8年和10年新高。