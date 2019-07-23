廣東上半年GDP 首破5兆人民幣

2019-07-23 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省今年上半經濟運行數據出爐。廣東省統計局表示，今年上半年，廣東省的地區生產總值首次突破5萬億元（人民幣，下同），增速6.5，經濟總體平穩。

中新社報導，初步核算並經國家統計局核定，上半年，廣東實現地區生產總值突破5萬億元，達到50501.17億元，按可比價格增長6.5%，位於年度目標區間上限。分產業看，第一產業增加值1689.42億元，同比增長3.6%；第二產業增加值20521.99億元，同比增長4.9%；第三產業增加值28289.76億元，同比增長8.0%。

在工業方面，上半年，廣東規模以上工業增加值同比增長4.8%，增幅與1至5月持平。中高端的工業行業發展較快，上半年，先進製造業增加值同比增長5.8%，佔規模以上工業的56.5%，比上年同期提高0.8個百分點；高技術製造業增加值增長8.7%，佔規模以上工業的31.6%，比上年同期提高1.5個百分點。

服務業發揮穩定器作用。上半年，廣東服務業增加值增速對地區生產總值增長的貢獻率達到65.2%。營利性服務業發展質量較高，1至5月營業收入同比增長15.9%；其中，軟件和信息技術服務業增長21.3%，互聯網和其他服務業增長19.2%。

此外，上半年，廣東居民收入穩定增長。數據顯示，廣東居民人均可支配收入為20322元，同比增長8.6%，增速與上年同期持平。

分城鄉看，上半年，城鎮常住居民人均可支配收入25161元，同比增長8.3%。農村常住居民人均可支配收入為9645元，同比增長8.7%。

廣東省統計局分析認為，總的來看，上半年廣東經濟運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進發展態勢。但由於當前多重因素叠加、交織，部分主要指標同比和環比增速趨緩，經濟持續健康發展的基礎仍需鞏固。