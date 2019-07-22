雲南引外資 開放外商持股51%券商、基金等金融業

2019-07-22 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



雲南省政府日前公布最新吸引外資意見，支持外資在雲南設立持股不逾51%的合資證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司；對年實際利用外資3000萬美元（含）以上的新項目（住宅房地產業、金融業及類金融業專案除外）、1000萬美元（含）以上增資項目，省財政按其當年實際利用外資金額的2%提供獎勵，最高獎勵5000萬元人民幣。

這份雲南名叫「關於切實解決吸引外資『盲點』『痛點』『難點』促進外資增長的意見」，從擴大市場開放、提供財政支持、投資產業稅收優惠、土地成本和人才便利等層面，解決外商投資難的困境。辦法要求意見執行期限為2019—2022年，各州、市政府要結合實際，在意見下發兩個月內制定有關實施細則或政策措施。

意見區分為三大領域：

一、進一步落實政府政策，消除落實外資政策的盲點

（一）進一步擴大市場開放領域

鼓勵外資積極參與雲南八大重點產業、世界一流「三張牌」、以數字經濟為龍頭的戰略性新興產業發展。支援外資以獨資方式進入新能源汽車製造、專用車製造，新能源汽車關鍵零部件製造，汽車加氣站建設和運營，連鎖加油站建設、經營，有色金屬精深加工，新型天然橡膠開發與應用，天然香料香精生產技術開發及製造，營養食品、保健食品開發和生產，特色食用資源開發及應用，生物醫藥技術開發與生產，新型電子元器件製造，觸控系統製造，虛擬現實（VR）、增強現實（AR）設備研發與製造，物聯網技術開發與應用等領域。

支持外資在雲南設立合資證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司，外資股比不超過51%。取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管網需由中方控股的限制。及時跟進落實大陸中央對《外商投資准入特別管理措施（負面清單）》的調整修改。

（二）擴大利用外資的財政支持

1.擴大利用外資規模支援政策。對在雲南投資年實際利用外資（不含外方股東貸款，下同）3000萬美元（含）以上的新項目（住宅房地產業、金融業及類金融業專案除外，下同）、1000萬美元（含）以上的增資項目（同一投資方在雲南投資的不同項目可視為一個項目），省財政按其當年實際利用外資金額的2%予以獎勵，最高獎勵5000萬元人民幣。各州、市可在省財政獎勵基礎上另外安排獎勵。

2.外資招大引強支持政策。發揮重點產業發展基金作用，對投資總額1億美元以上的龍頭型、基地型外商投資專案重點支持，專案用地由省、州市共同安排土地利用計畫指標。

對投資總額2億美元以上，符合投資強度要求並完成供地手續的外商投資專案，省全額獎勵用地指標。對外資跨國公司總部或地區總部專案，按「一事一議」方式重點支援。

3.金融業利用外資支持政策。對新設立的外商獨資法人金融機構，或境外金融分支機搆（分行、分公司），省財政給予一次性獎勵500萬元人民幣；對新設立的合資法人金融機構，省財政給予一次性獎勵300萬元人民幣；對新設立的合資金融機構分支機搆（分行、分公司），省財政給予一次性獎勵100萬元人民幣。

4.外資開展研發創新合作支援政策。對經認定的新設外資研發中心，省財政按有關規定給予補助。世界500強企業、全球行業龍頭企業在雲南新設具有獨立法人資格的外資研發機構，可按「一事一議」方式重點支援。

符合條件並經認定的高新技術企業，減按15%徵收企業所得稅。支持外商投資企業參與承擔國家和省、州市科技計畫專案。

5.外商投資企業稅收優惠政策。至2020年12月31日，對《中西部地區外商投資優勢產業目錄》中鼓勵類專案，以及《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，且當年主營業務收入占企業收入總額70％以上的外資企業，減按15％稅率繳納企業所得稅。

對境外投資者從大陸境內居民企業分配的利潤直接投資於鼓勵類項目，凡符合規定條件的，實行遞延納稅政策，暫不徵收預提所得稅。

（三）強化外商投資項目要素保障

1.用地支持政策。對經認定的省級重大外商投資專案，各地在符合經濟社會發展規劃、土地利用規劃、城鄉規劃的前提下，優先保障建設用地需求。

2.用工支持政策。對有組織地開展職業技能培訓的外商投資企業，各級人力資源社會保障部門重點支援。對參加就業技能培訓和創業培訓的畢業年度高校畢業生，按規定給予一定標準的職業培訓補貼。被認定為見習基地的外商投資企業，招錄離校2年內未就業高校畢業生和中職畢業生、16—24周歲失業青年參加見習的，按規定給予一定標準的就業見習補貼。

3.用電支持政策。支援外商投資企業通過昆明電力交易中心，以雙邊協商、集中撮合、掛牌等方式直接參與市場化交易，或委託售電公司、供電部門代理購電，直接交易的電量和容量不再納入發用電計畫。

二、優化營商軟環境，緩解外資企業生產經營「痛點」

（四）破解外商投資企業貸款難、程式複雜等難題

支援各地發展政府性融資擔保機構，服務外商投資企業發展。探索建立「風險資金池+銀行+保險或擔保」等多種形式組合的金融機構風險補償制度，促進銀行業金融機構擴大信貸，支援外商投資企業知識產權質押融資。

善用重點產業發展基金，為外商投資企業提供增信服務。加強銀企合作，指導銀行業金融機構優化受理審批流程和信貸評審方式，建立重大外商投資項目信貸審批綠色通道機制，對符合條件的重大項目開展預評審。創新授信和審貸模式，在風險可控範圍內適當延長授信期限，設置更加靈活的還款方式和法律許可前提下的多種擔保方式。創新跨境人民幣業務，拓展跨境金融業務合作。

（五）進一步降低企業用地、物流成本

1.降低專案用地成本。對大陸中央明確的戰略性新興產業、現代倉儲物流、生產性服務業中輕資產且可大量使用標準廠房的外資專案，可歸類為工業產業類專案，用地時由國土空間規劃主管部門按工業用地出具土地規劃條件，按工業用地及工業地價提供用地。

2.降低企業物流成本。實施行鮮活農產品運輸綠色通道免費、從事跨境物流業務的客貨運輸車輛公路通行費優惠、辦理使用 ETC「雲通卡」交費貨車用戶高速公路通行費優惠等政策。

省財政每年安排企業擴銷促產鐵路運輸專項資金，按規定對落實國家「一帶一路」建設的滇越國際鐵路聯運產品等提供運費補助。

（六）營造寬鬆的人才環境

實施雲南省「千人計畫」、「萬人計畫」，外商投資企業引進的人才符合條件者，均可申報對應人才專項，入選後可享受配套的經費支持、服務保障。支持雲南外商投資企業引進的急需緊缺高層次人才申報購房補貼和工作經費資助，經評審認定，按3個等次分別給予50萬、30萬、20萬元人民幣購房補貼和10萬、7萬、5萬元人民幣工作經費資助。

符合在大陸工作年限要求的外籍人才申報創新創業專案、科學技術獎項，不受國籍、身份等其他條件限制。各地可結合實際，制定本地高層次急需緊缺人才特殊支援政策，並可根據外商投資企業對本地經濟發展貢獻度，對其高管團隊給予獎勵。

（七）擴大智慧財產權保護

公布針對外商投資企業新技術、新材料的快速審查、確權、維權服務措施。建立跨區域跨部門的智財權案件移送、資訊通報、配合調查機制，全面推進商標註冊全程電子化，壓縮商標註冊審查週期和高價值專利審查週期。

對侵犯商業秘密、專利商標地理標誌侵權假冒、網路盜版侵權等違法行為開展集中整治。外商投資企業在雲南實施的發明、發現和其他科技成果，可參與雲南各級各類獎項評審。

三、提升外商投資服務水平，攻克吸引外資「難點」

（八）著力提高通關便利化

推進跨部門聯合檢查和無紙化通關，推進進口礦產品等大宗資源性商品「先驗放後檢測」，開通中越河口—老街邊境口岸農產品快速通關綠色通道。

將中國（雲南）國際貿易「單一視窗」功能覆蓋至海關特殊監管區域和跨境電商綜合試驗區等相關區域，對接大陸全國版跨境電商線上綜合服務平台。增加「通關＋物流」功能，實現從抵達到提離全程視覺化。

（九）深入推進外商投資管理體制改革

開展企業開辦時間再減一半、項目審批時間再砍一半、政務服務一網辦通、企業和群眾辦事力爭只進一扇門、「最多跑一次」、凡是沒有法律法規依據的證明一律取消等「六個一」行動。

探索將外商投資企業設立、變更的審批、備案和登記事項下放至有條件的縣、市、區商務主管部門和市場監管部門。除法律法規另有規定外，有關部門要按照內外資企業統一標準、統一時限的原則，審核外商投資企業業務牌照和資質申請。

（十）加強外商投資促進工作

舉全省之力打造「辦事不求人、審批不見面、最多跑一次」的營商環境，深入開展負面清單之外「零門檻」、收費清單之外「零收費」、對企業服務「零距離」、對侵權行為「零容忍」等「四個零」行動。

對招商引資重點團組，在因公臨時出國（境）計畫、任務審批和證照審批、出訪經費等方面優先保障。探索將非新增註冊資本形式的外商再投資納入外資統計。