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上半年陸資來台投資額下滑65.4%

2019-07-22 16:21聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

經濟部投審會今（22）日公布數據統計，上半年陸資來台投資額4,747萬2,000美元，比去年同期下滑65.4%；台資對大陸投資額20億7,893萬美元，年減51%，投審會表示，顯示美中貿易戰衝擊，影響台商赴陸投資意願。

陸資來台投資方面，上半年陸資來台投資件數為62件，年減8.8%；投資額4,747萬2,000美元，年減65.4%；金額減少原因為去年1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及臺灣分公司股份等較大投資案所致。6月單月核准陸資投資件數為6件，投資額1,927萬美元，分別下滑25%、31%。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,290件，核准投資金額22億3,526萬美元。

台資對陸投資方面，上半年對大陸投資件數為282件，年減10.7%；核准投資額20億7,893萬美元，年減51%；顯示美中貿易戰衝擊，影響台商赴陸投資意願。6月單月我對大陸投資核准件數為33件，投資額為1億7,380萬美元，分別下滑45%、76%。

此外，上半年核准僑外投資件數為1,718件，年增3.31%；投資額35億1,362萬美元，年增16.9%；金額增加原因主要係本年4月核准日商株式會社日立製作所經由日立電梯股份有限公司，以7億6,036萬美元取得永大機電工業股份有限公司股權，從事機械設備製造業等業務，以及本年5月核准澳商澳盛銀行集團股份有限公司以約5億1,206萬美元，增加台北分公司營運資金等較大投資案所致。

另外，上半年核准新南向國家來台投資件數為295件，年減1.99%，投資額7億5,655萬美元，年增668.61%，其中澳大利亞、新加坡及印尼來台投資金額均較去年同期大幅成長。

上半年陸資來台投資額4,747萬2,000美元，比去年同期下滑65.4%。照片／...
上半年陸資來台投資額4,747萬2,000美元，比去年同期下滑65.4%。照片／投審會官網
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