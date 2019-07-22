科創板開市 催生124個億萬富翁

2019-07-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸科創版今（22）日開市交易，首批25家上市公司催生的億萬富翁人數達124人，睿創微納公司的億萬富翁最多達23個；公司市值最高者為華興源創董事長陳文源，近人民幣165億元。

每經網報導，科創板財富名人榜單中，陳文源暫居首位，第二名為杭可科技董事長曹驥，公司市值為人民幣134.3億元；第三名為虹軟科技實際控制人鄭暉，公司市值為人民幣102.6億元。