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中國車企巨頭 上半年銷量踩煞車

2019-07-22 11:48世界日報 綜合報導

大陸車企巨頭 銷售量打滑 新華社
大陸車企巨頭 銷售量打滑 新華社
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中國車市上半年銷量不如預期，近半數車企出現下滑，車企巨頭上汽、東風、吉利等上半年銷量「踩煞車」，分別大幅下滑16.6%、8.9%和15%。分析稱，雖然行業整體降幅收窄，但生產銷售依然面臨較大壓力。

隨著7月到來，2019年車市已進入下半場。為提振銷量，各大車企也展開新一輪的衝刺。據了解，上汽集團下半年將對其旗下的品牌和產品的營銷策略做出調整，比如寶駿和名爵品牌將專為年輕化市場做出調整。

中國經營報報導，中國汽車工業協會數據顯示，今年上半年，中國汽車生產和銷售分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛，比去年同期下降13.7%和12.4%。中國汽車產銷已連續12個月比去年同期下滑，雖然下降幅度逐漸縮小，預計今年全年總體仍將呈現負成長。

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吉利汽車也回應稱，在現階段車市調整期，防守比進攻更為重要。吉利汽車不以銷量做為唯一考核指標，一切工作圍繞提升市占率。吉利汽車上半年累計銷量為65.17萬輛，年降約15%，僅完成集團2019年全年銷量目標的43%。

相比上汽、東風等車企下滑，奇瑞、比亞迪、長城等表現突出，逆勢成長。比亞迪上半年乘用車累計銷量為22.32萬輛，年增長1.59%，如果只計汽油車銷量，比亞迪是很難扛得住車市寒冬。然而，其新能源車方面，上半年累計銷量達14.07萬輛，年增97.5%，占整體銷量超過63%。

此外，奇瑞汽車銷量上半年累計銷量28.45萬輛，年增8.5%；長城汽車累計銷量49.35萬輛，年增4.7%。

新浪科技報導，中國乘聯會秘書長崔東樹指出，2019年車市走勢不強，各車企因為優勢領域的差異化市場需求而走勢分化，其中上汽、東風等國有大集團均表現不強，奇瑞、長城等民營自主的表現相對較強，自主品牌中小企業分化嚴重。

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