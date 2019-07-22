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中國版那斯達克科創板開市

2019-07-22 11:49世界日報 綜合報導

科創板開鑼 25家掛牌 中國新聞社
科創板開鑼 25家掛牌 中國新聞社
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有「中國版那斯達克」之稱的上海科創板22日鳴鑼開市，首批25家公司將集中上市。在開市前最後一個交易日，中國大陸證監會副主席方星海在央視財經頻道上說，或許在這些企業中將能成長出像Facebook這樣的企業來。

方星海這番話間接解答了大陸何以需要在現有的滬深主板、深圳中小板、創業板、北京新三板外，還急如星火般另行成立科創板。

當中美從貿易戰打到科技戰後，建立一個能培育出類似臉書、英特爾、蘋果、微軟、甲骨文、亞馬遜、Google這類真正具全球領導地位科技大廠的資本市場，對北京而言已顯得愈加迫切。

設立這個被稱為中國版那斯達克的科創板，也正是去年11月5日由習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布的。

而從提出到正式開市，科創板整個籌設只用了259天時間。

已有台資企業送件

在豐沛資金力挺下，會否加速大陸半導體產業崛起，甚至吸引台灣相關業者轉而選擇轉掛科創板，則是科創板之於台灣最值得關注的發展。據悉台資企業躍躍欲試，聯電旗下蘇州和艦已送件審核中。

對於如何倚靠自身力量突破美國科技封鎖，北京當局的設想是，將躺在銀行裡的龐大存款，轉化為扶持創新科技發展的動能。對此，中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清上個月中在上海陸家嘴論壇上曾做過清楚說明。

郭樹清表示，目前銀行信貸在大陸融資結構中的占比超過80%，這與企業生命周期和生產周期不能很好地匹配，容易造成大中型企業過度擠占信貸資源，並使小微企業和創新型企業缺少必要的孵化資金支持。

根據中國證監會早前公布的關於科創板的《實施意見》，科創板主要將服務於符合中國國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。

將重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保，以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，推動互聯網、大數據、雲計算、人工智能（AI）和製造業深度融合。22日上市的首批25家企業中，就有五家是半導體企業（睿創微納、瀾起科技、樂鑫科技、中微公司、安集科技），聯電集團旗下的蘇州和艦芯片公司，也正在申請在科創板上市。

STARMARKET 英文名寓意深

上海科創板的英文名稱是「STAR MARKET」。上海證券交易所說，以此命名是因STAR一詞有「星星、明星、主演」之意，寓意著科創板將如一顆冉冉升起的新星。由此也不難看出，中國對創業板寄予高度期待。

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