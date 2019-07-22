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科創板開市25家開紅盤 安集科技盤中飆404%

2019-07-22 10:32聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸科創板今（22）日上午9點半鳴鑼開市，首批25檔科創板股票開始在上交所交易，前五日交易無漲跌幅限制，截至10點20分，個股全面大漲，最高漲幅為安集科技飆404%，其次依序為，瀾起科技漲222%、中微半導體設備漲213.6%、心脈醫療升211%；漲幅最小為容百科技漲63.4%。

第一財經報導，首批25家上市公司中，N通號成交額達人民幣50億元，居科創板之首。N安集漲404.2％，暫收人民幣197.6元，較今日開盤價格漲幅達到30％觸發臨停，將在10分鐘後復牌。

上海證券交易所理事長黃紅元致詞說，科創板肩負著資本市場更好服務大陸國家戰略的時代使命，架起科技與資本順暢鏈接的橋梁。必將有力推進創新驅動發展，科創板承載深化資本市場改革的重任，法制化原則，借鑒國際最佳實踐，強化司法保障功能。真正落實以信息披露為核心的發行註冊制，統籌推進交易退市等關鍵制度創新，發揮改革試驗田作用。

A股三大股指開盤微漲，滬指上漲0.05%，深成指微漲0.20%，創業板指上漲0.25%。中信證券指出，對於科創板短線交易者來說，首日換手率在40%至60%之間是相對好的介入時點。對於中長期價值投資者來說，在合理價值判斷基礎上，日均換手率降至10%以下，或上市1個月以後是較好的配置時機。

首批25檔科創板股票開始在上交所交易，前五日交易無漲跌幅限制，個股全面大漲，最高...
首批25檔科創板股票開始在上交所交易，前五日交易無漲跌幅限制，個股全面大漲，最高漲幅為安集科技飆404%。照片來源：上交所官網
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