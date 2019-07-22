落實自貿區 海南忙轉型

2019-07-22 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海南省根據近日公布的今年上半年經濟數據，海南省決定在擺脫房地產依賴的同時，加快落實自貿區政策，推動經濟轉型。

中新社報導，從數據看，上半年海南延續房地產限購政策，房地產開發投資、房屋銷售面積和銷售額同比分別下跌31.4%、57.1%和54.9%。海南全省固定資產投資同比下降23%，但由於非房地產開發投資比重提升，固定資產投資降幅比第一季度收窄9.5個百分點。 「去房地產」直接導致海南財稅收入下滑。來自海南省統計局的數據顯示，上半年海南地方一般公共預算收入446.12億元人民幣，同比下降3.1%。 海南省統計局副局長王淵分析，在海南上半年5.3%的GDP增幅中，房地產下降對經濟增速的下拉作用為0.6個百分點，比上年同期下拉1.8個百分點的幅度明顯縮小，說明房地產調控對海南經濟的影響正在逐步弱化，投資結構正進一步優化。

海南在調控房地產的同時，現代服務業為主導的新增長動能進一步成長。租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、教育等行業的投資額同比大幅增長。目前，海南以重點項目和總部經濟為著力點，加快自貿區（港）建設。

三亞崖州灣科技城是海南自貿區（港）先導性項目，有南繁科技城、深海科技城等高新技術產業區塊。作為衡量自貿區建設的重要指標，上半年海南經濟外向度不斷提升。實際利用外資同比增長3.6倍，貨物進出口總值增長45.6%。

自2018年11月以來，海南舉行了五批自由貿易試驗區建設項目集中開工和簽約儀式，累計開工項目554個，總投資2485億元。

下半年海南經濟仍面臨挑戰。專家指出，如何持續改善營商環境，加大非房地產投資推動力與經濟外向程度，成為下半年海南建設自貿區（港）的重點。專家表示，下半年隨著海南自貿區（港）發展目標更加清晰，營商環境改善，將持續激發市場主體投資行為和經營發展。預計全年經濟呈現穩中向好，質量不斷提升態勢。

海南師範大學中國特色自由貿易港研究中心主任劉鋒說，海南房地產調控為後續新產業培育預留較大空間。近期海南公佈優化營商環境行動計畫，為多項具有海南特色的重點領域改革制定時間表，將為加快中國特色自由貿易港建設進程帶來契機。