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陸港經貿

築巢引鳳 6.1萬人才進駐海南

2019-07-22 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2018年5月，海南發布「百萬人才進海南行動計畫（2018—2025年）」，向國內外延攬四方英才。截至今年4月，海南已引進各類人才6.1萬多人，有4491名外籍國際人才來瓊就業居留。

中新社報導，來瓊人才看好海南自貿區（港）建設的前景，但同時建議海南還需在營商環境、政策落實、待遇等方面進行提升，不僅「築巢引鳳」，更要「固巢留鳳」。今年4月，心血管外科專家王小啟從北京阜外醫院離開，正式入職海南醫學院第二附屬醫院，全面負責該院心血管外科工作，組織籌建心血管病醫院。三個月內，王小啟做了100多台心血管外科手術，一半以上都是危重病人。他還同時培養團隊，將多科室力量進行整合。

在王小啟看來，海南吸引人才還需補齊工資較低、教育資源有限等缺失，在引進人才之後愛才、護才，實現人才的良性循環。

蔣志敏是海南省面向國內外公開選聘的高端管理人才，擬任三亞崖州灣科技城管理局黨委委員、副局長。他在履新三亞前，曾任珠海多家企業的高管。他認為，海南引進人才力度和相關服務可借鑒粵港澳大灣區和長三角的做法和經驗，另外還要用優質的服務吸引優秀的企業和人才，讓他們在海南留得住。

一年多來，海南出台政策為人才住房、購車等提供便利，成立省級人才服務一站式平台，還創新在全國首創設立「候鳥」人才工作站，借智「候鳥」助力海南發展。如文昌市創建候鳥型人才服務工作站，建立候鳥型人才信息庫，組織候鳥人才調研該市鄉村經濟發展並獻智獻策。

海南師範大學中國特色自由貿易港研究中心執行主任劉鋒認為，海南要秉持開放的人才觀，多渠道吸引國內外各領域高層次領軍人才，綜合配套財稅、健康醫療以及安居保障等多方面政策，用良好的發展空間和環境讓人才留得住，形成人才、平台、項目和事業多足鼎立，以人才促創新、以創新促發展的良性局面。

北京醫學院

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