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躲貿易戰 日媒：逾50各國企業將撤離中國

2019-07-19 18:10世界日報 中國新聞組／北京19日電

日經新聞指出，美中貿易戰開打一年多以來，已有逾50家全球企業宣布或考慮將產線移出中國，包括蘋果和任天堂等，且考慮遷移產線者不只外國企業，也有許多中國業者，例如製造個人電腦、智慧手機和其他電子產品的廠商。

鑒於美中貿易衝突可能繼續，許多企業開始兩邊下注，一面尋找輸美產品替代生產地點，一面繼續為中國市場維持中國工廠營運，促使許多製造商建立雙重供應鏈。

日本經濟研究所資深經濟學家三浦有史認為，「全球市場分裂成中國和非中國市場的可能性升高」，美中經濟確實可能「脫鉤」，導致企業面臨經濟脫鉤下的產能過剩。

另據美國之音報導，面對企業外移，北京急忙採取措施，給這些外企更多優惠，希望能留住這些外企。

中國商務部新聞發言人高峰本月11日曾說，中國目前並沒有出現大規模的外資撤離情況。但事實上，不僅外企，中國自己的生產企業，以及來自美國、日本和台灣的華人企業，包括個人電腦，智能手機和其他電子產品生產廠家，也都紛紛撤離中國。

報導指出，夏普旗下個人電腦Dynabook執行長覺道清文（Kiyofumi Kakudo）表示：「我們需要能避開關稅生產和符合美國政府採購資格的永久性措施。」蘋果公司也一樣，要求生產廠家將百分之15到30的手機生產線撤離中國。

另外，美國的電腦生產廠家惠普和戴爾，也正在考慮將30%的筆記本電腦生產線挪到東南亞及其它地方。日本遊戲大廠家任天堂也將把部分遊戲機生產線從中國移到越南。

而北京的亡羊補牢措施包括，給予外企特別是美企更多優惠。日本媒體報導說，其中一個就是針對美國大商家電動車斯特拉的。該公司正在上海郊區建設新工廠，最快要到下個月開始招收新員工。報導說，外界一般認為，該公司得到了當地政府在土地和貸款上的高度優惠。

日本經濟北京上海
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