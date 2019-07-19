人行本周放水逾2兆 創近半年最大規模

2019-07-19 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



據統計，中國人民銀行（大陸央行）本周公開市場操作累計淨投放人民幣4,715億元（約新台幣2.2兆元），創近半年來最大規模單周淨投放。

中證網報導，人行19日再次進行人民幣1,000億元7天期逆回購操作，因無逆回購到期，因此是全額淨投放。

據統計，本周人行累計進行逆回購操作人民幣4,600億元，進行MLF（中期借貸便利）操作2,000億元，期間有1,885億元MLF到期，因此本周公開市場操作累計淨投放4,715億元，創近半年來最大規模單周淨投放。

如果加上人行本周一繼續對部分中小銀行降準釋放的約1,000億元長期資金，本周人行透過各類政策工具和手段，釋放的資金量將近人民幣6,000億元，投放力度相當大。

不過近日資金面仍較為吃緊，凸顯季度繳稅高峰等因素，對短期流動性的衝擊。7月是傳統稅收大月，過去兩年7月財政存款淨增量達數千億元甚至逾兆元，稅費集中清繳對短期流動性影響較大。從貨幣市場交易來看，18日市場資金價格指標仍繼續上行，市場參與者也普遍反映短期資金吃緊。

業界人士認為，隨著稅期過去，貨幣市場有望逐漸趨於平復，但預計很難再回到月初那樣十分寬鬆的狀態。

中金公司最新發表的報告，對7月可能召開的中共中央政治局會議作出前瞻，預計會議將會重視當前經濟的下行壓力，政策保持定力，也會兼具靈活性，貨幣政策將保持鬆緊適度，美國聯準會如果降息，將給大陸央行貨幣政策帶來更大空間，大陸央行也有可能向下微調公開市場操作利率，預計大陸國內銀行間流動性保持充裕。