運用大數據 中國建失信懲戒機制 侵權造假者恐遭市場禁入

2019-07-19 14:07 世界日報 北京19日電



運用大數據 當局向失信、違法成本低惡習宣戰 路透 分享 facebook

當高鐵霸座、資本市場造假、社會信用底限屢屢被挑戰事件層出不群，路透報導，中國宣布運用大數據提升政府監管能力，這對因社會信用體系不健全飽受失信、假冒偽劣產品充斥、違法成本低等而被屢屢詬病的中國，不亞於一堂重塑社會價值觀和重構市場經濟基石，提升軟實力的基礎課。

報導指出，中國近期發布以信用為基礎的新型監管機制的指導意見，大力推進信用分級分類監管，開展失信聯合懲戒，加快構建跨地區、跨行業、跨領域的失信聯合懲戒機制，從根本上解決失信行為反覆出現、易地出現的問題。

國家發改委副主任連維良在18日國新辦舉行的新聞發布會上稱，「對於嚴重失信行為特別是危害人民群眾生命財產安全的嚴重失信行為，會採取十分嚴厲的懲戒措施，在一定時限內實施行業和市場禁入，有些要永久逐出市場。具體的辦法現在正在組織制定當中」。

報導指出，科創板將於22日掛牌，中國證監會此前發布關於在科創板註冊制試點中對相關市場主體加強監管信息共享，完善失信聯合懲戒機制的意見已於近日發布，這是首個專門聚焦特定金融領域信息共享與失信聯合懲戒的信用監管文件。

據報導，重拳嚴打失信侵權造假者，構建以信用為基礎的新型監管機制，無疑是中國在國家和社會治理以及市場經濟完善方面邁出重要一步。

報導指出，連維良提到，意見明確一個很重要的制度，即公共信用綜合評價制度，同時要充分發揮行業信用評價、市場化第三方評價、行業協會商會評價等的作用。

他提出，失信懲戒將依照相關部門制定的失信聯合懲戒合作備忘錄來進行，適用於嚴格按程序列入的失信懲戒對象，也就是大家講的「黑名單」。現在採分行業制定「黑名單」的認定和管理辦法，分行業出台了失信懲戒備忘錄。

連維良說：「目前已經出台了50多個信用聯合獎懲備忘錄，按照備忘錄確定的失信聯合懲戒措施來實施聯合懲戒。也就是說，企業只有被列入了『黑名單』才會實施聯合懲戒，而列入『黑名單』要依據相關的辦法，這個程序和條件都是規範和嚴格的，而且是分領域制定的。」