Apple、任天堂等逾50全球企業 部分生產線準備撤出中國

2019-07-19 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中美貿易戰持續逾一年，企業將生產基地由中國轉移到海外的趨勢漸擴大。日本經濟新聞統計，有超逾50家全球企業宣布或考慮將產線移出中國，包括蘋果（Apple）、任天堂、惠普（HP）及戴爾（Dell）等。

日經新聞報導，經採訪及統計發現，逾50家跨國企業表明或者正在討論轉移生產基地。報導說，蘋果正與主要合作夥伴溝通將中國大陸生產的15%至30%分散到海外。中國大型電子設備廠商歌爾聲學開始在越南北部生產蘋果的無線耳機Air Pods，這是該產品首次在中國大陸以外的地區生產。

另外，早前已有報導指，台灣鴻海集團預計將在印度南部生產iPhone的最新機型。

美國電腦製造商惠普和戴爾開始討論將在中國大陸生產的手提電腦的最多30%轉移到東南亞等國家。

日經報導，外資企業占到中國進出口總額的40%，占城鎮就業率的15%，倘若生產轉移全面推進，將重擊中國經濟；另方面企業也可能被迫調整零件採購網，導致成本增加。