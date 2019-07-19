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人民幣兌美元中間價升值126點 長期走勢保持基本穩定

2019-07-19 10:10聯合報 記者李仲維╱即時報導

人民幣兌美元中間價19日升值126點，至6.8635。中共黨報人民日報頭版評論文章稱，人民幣匯率支撐強勁、基礎堅實，其長期走勢將保持基本穩定。

人民幣兌美元中間價19日升值至7月2日以來最高，升幅創7月11日以來最大。同時，大陸央行19日進行人民幣1,000億元逆回購操作，因19日無逆回購到期，當日實現淨投放1,000億元。

上周以來，人民幣處於謹慎升值狀態，美元/人民幣在6.8590～6.8950區間波動。隨著人民幣貶值預期回落，交易員稱，中間價動用的逆週期因數顯著減小，CFETS（中國外匯交易中心）人民幣指數全周小幅回升。多數機構認為，美元進入弱週期後，即使走弱幅度有限，仍可能使人民幣維持溫和升值行情。

本周一以來，離岸市場美元/人民幣各個期限的期權隱含波動率走低，其中一年期基準降至最低4.5左右，目前仍維持在該水準附近。外匯期權通常被用來度量市場情緒以及對匯率未來波動方向和幅度的預期，期權定價的關鍵是隱含波動率。一般而言，當市場對人民幣貶值預期下降或交易量較低的時候，隱含波動率傾向於下行。

人民日報頭版評論文章稱，6月中旬以來，在經歷前期短暫波動後，人民幣兌美元匯率穩中有升。預期穩，告別單邊模式，有彈性雙向浮動逐漸成為新的常態。有擔當，不搞競爭性貶值，讓市場在匯率形成中發揮更多作用。支撐強，人民幣匯率有實現長期穩定的堅實基礎。

受訪專家紛紛表示，前期人民幣匯率出現階段性波動，是外部環境變化影響市場預期的結果，在可控範圍之內。人民幣匯率支撐強勁、基礎堅實，其長期走勢將保持基本穩定。

人民幣兌美元中間價19日升值126點，至6.8635。圖：一財網
人民幣兌美元中間價19日升值126點，至6.8635。圖：一財網
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