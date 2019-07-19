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茅台招手電商 開直營大門

2019-07-19 02:01經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

有價無貨、一酒難求的貴州茅台酒昨（18）日公告向電商公開招商，預計挑選三家電商，共計供貨400噸飛天茅台酒。

市場認為，茅台下半年將打開直營大門，打破經銷壟斷，降低被囤貨炒作的弊端。

茅台是用來喝的，還是用來炒的？每到春節、中秋，茅台酒「一天一個價」，還供不應求，不過，儘管經銷商賣斷貨，卻不乏有人囤貨趁機哄抬。

界面新聞報導，貴州省招標投標公共服務平台網18日公告，貴州茅台酒銷售公司將面向全國綜合類電商公開招商，擬選擇三家電商，共計供貨400噸飛天茅台酒。

據貴州茅台酒全國綜合類電商公開招商公告顯示，400噸飛天53％ 貴州茅台酒的配額將按照電商綜合排名的先後順序分別供給170噸、130噸、100噸。

茅台酒面向電商招標，這意味茅台下半年將打開直營大門。

同時，茅台對招商的業者也提出了多達11項要求，重點包括總部集中採購制度、集中採購分類目錄；總部統一銷售定價；以及要求售後服務和投訴管理制度。

值得注意的是，就在公告發布的前一天，貴州茅台在上交所發布2019年上半年業績報告，披露今年上半年茅台營收達人民幣394.88億元，年增18.24%；淨利潤199.51億元，年增26.56%。

半年報同時透露，今年上半年茅台直營的營收為人民幣16.02億元，占比僅4%。

可以看出今年上半年茅台的直營戰略並未完全落地。行業人士分析，今年下半年，茅台直營的落地將會是茅台業績的最大看點。

報導還指出，這是茅台酒銷售公司今年以來第三次針對茅台酒配額發布公開招商公告。在4月曾兩度先後發布對超商、賣場的公開招商公告，共計供給茅台酒配額600噸。

分析指出，從三次公開招標來看，茅台直營的力度在不斷加大，從超商、賣場再到綜合性的電商平台。且對綜合性電商平台的茅台配額，也是高於超商和賣場的配額。值得注意的是，茅台向電商的公開招商，深化與電商平台的合作，為的是擴大直銷管道，推進行銷管道扁平化，減少中間環節，解決消費者購酒需求。

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