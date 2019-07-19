大陸P2P平台一哥不玩了

2019-07-19 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸P2P網路貸款違約頻傳，成重災區，中國最大的線上財富管理平台陸金所擬退出P2P（網路借貸）業務，並配合監管「三降」要求，未來聚焦消費金融業務。市場認為，P2P行業已經不是寒冬，而是冰河時代。

路透報導，消息指出，中國平安旗下的陸金所目前也是中國最大P2P平台，退出P2P是由於大陸打擊這類業務，以遏制產生系統性金融風險。

分享 facebook 但不確定陸金所的P2P業務何時會關閉，也不清楚未完成的業務會怎麼處理，但陸金所已經啟動申請消費金融牌照的流程，將聚焦於消費金融業務。

第一財經報導，陸金所擬停止網貸業務，將進行轉型。陸金所回應，陸金服P2P業務正積極響應和配合監管「三降」要求：借人人數下降、業務規模下降、借款人人數下降。網路貸款業務正常營運，存量產品與客戶權益不受影響。

申萬研究所首席市場專家桂浩明指出，2018年以來，陸金所的發展速度放慢。金融去槓桿政策的推進，以及「資管新規」的落地，對於整個金融行業有重大影響。作為其最有特色的P2P業務，在經濟下行壓力較大的背景下，出現大量違約。

官網顯示，陸金所的營運公司為上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司，於2011年9月在上海註冊成立，註冊額人民幣8.37億元，是中國平安旗下成員之一。2018年底，陸金所平台註冊用戶突破4,000萬人。

據平安集團今年第1季財報顯示，陸金所資產管理規模較年初增長2.0%至人民幣3,767億元（約新台幣1,710億元），管理貸款餘額較年初穩健增7.5%至人民幣4,031億元；目前，陸金所控股已完成C輪融資，投後估值達人民幣394億美元。

P2P通常是以高利息、高回報來吸引投資人，同時也意味著高風險。據網貸之家數據統計，今年3月底，P2P網貸平台數量達6,623家，累計停業及問題平台達5,596家，占84.5%。此數字還在不斷增加，違約金額最高達人民幣兆元，受害者初估上千萬人。