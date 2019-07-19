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漳州市再出22條惠台措施

2019-07-19 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建漳州市新推出「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」，漳州市官方從深化漳台經貿合作、擴大社會文化交流合作、支持台灣同胞在漳學習實習就業創業、方便台灣同胞在漳居住生活等方面提出了22條具體實施細則，涵蓋產業、財稅、就業、教育、文化、醫療、影視等多領域，推動漳台交流合作更加熱絡、更有成效。

中新社報導，今年5月底，福建省出台「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」。隨後，漳州也緊隨廈門、平潭等地出台一系列具體措施，在海峽兩岸融合發展上走在前、做在先，努力打造台胞台企「登陸」的「第一家園」。

漳州是台灣同胞重要的祖籍地。相關數據顯示，祖籍漳州的台灣姓氏家族有227個，台灣100個主要姓氏中大部分能在漳州族譜中找到。目前，在台灣2300萬人口中，祖籍漳州的約佔35%到40%。

從漳州出台的該實施意見可見，漳州以通促融，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力打造對台合作先行區。

具體而言，漳州將推進漳台園區、商協會深度融合，推進台商投資便利化，加強對台行業標準對接，支持台資企業創新發展，深化現代服務業融合發展，對台農業合作持續走前頭，提升對台貿易合作水平，推進基礎設施聯通。

漳州市商務局官員表示，將繼續先行先試、積極探索，用好台資企業資本項目管理便利化試點政策，不斷優化營商環境，強化引進重大台資工業項目，大力扶持東山海峽兩岸水產品加工基地發展。

在「努力為台胞台企提供同等待遇」方面，實施意見提出，快速簡便辦理台胞換領駕駛證，為台胞提供更多的工作崗位，支持台灣高校畢業生申報大中專畢業生創業省級、市級資助項目，力爭將福建省大學生創新創業基地（漳州）、漳州台灣青年創業基地建成兩岸青年學生就業創業中心。

漳州也擬面向台胞，招收更多的電子、機械、石化、金融、旅遊、醫療、教育、文創、數字經濟、現代農業、基層社會治理等重點發展領域緊缺技術人員和管理人才；鼓勵台灣教師來從事基礎教育階段教學，鼓勵台灣醫護人員和機構來執業興業，鼓勵台資來舉辦醫療機構。

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