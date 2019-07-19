重慶瞄準東盟 貿易增長47.7%

2019-07-19 02:07 聯合報 大坴新聞中心／綜合報導



重慶海關17日發布2019年上半年重慶外貿數據。2019年1至6月，重慶進出口總值2663.6億元（人民幣，下同），較2018年同期（下同）增長16.48%。值得一提的是，2019年上半年重慶對東盟進出口總值504.8億元，同比增長超過47.7%。

中新社報導，重慶外貿的良好表現，很大程度上得益於其大通道和大樞紐建設。作為中國中西部地區唯一的直轄市，近年來，重慶一直將加快建設內陸開放高地作為重要目標，率先開通向西直達歐洲的中歐班列（重慶）和向南通達東南亞的陸海新通道、向東通過長江黃金水道出海、向北渝滿俄班列直達俄羅斯。

東西南北四方，鐵路、公路、水運、航空四式聯運的通道網絡，構築了重慶四通八達的國際物流體系。在多條國際物流通道的助推下，目前重慶進出口貨物品類已經擴展到汽車整車及零配件、建築陶瓷、生鮮凍品等300多個品類，貨物到達78個國家186個港口。

2019年上半年，重慶對歐盟、東盟進出口總值分別為505.2億元、504.8億元，分別增長21.9%和47.7%，二者合計佔同期重慶外貿總值的37.9%。同時，重慶對一帶一路沿線國家外貿發展也明顯加快，合計進出口734.2億元，增長32%。

此外，2019年上半年海關特殊監管區域、保稅物流中心（B型）等重慶開放平台進出口總值1729.1億元，增長32.2%，快於同期重慶外貿整體增速15.7個百分點，佔同期重慶外貿總值的64.9%，對進出口增長貢獻率達111.7%。