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投資一帶一路國家 重慶民企活跳跳

2019-07-19 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市商務委員會17日發布消息稱，2019年上半年，重慶民營企業對外投資佔該市逾七成，一帶一路沿線國家成投資合作熱點。

中新社報導，上半年，重慶市48家民企共對全球25個國家和地區的49家境外企業進行非金融類直接投資，累計實現投資1.7億美元，佔重慶市總額73.2%。

重慶企業在一帶一路沿線國家的投資涉及其他製造業、金屬製品、機械和設備修理業、計算機、通信和其他電子設備製造業等行業，投資主要流向斯里蘭卡、印度、越南、阿聯酋和新加坡，一帶一路沿線國家成為重慶對外投資合作熱點。

重慶市商務委員會相關負責人稱，已推動中冶賽迪印度尼西亞古龍鋼鐵、頂鼎商務航空斯里蘭卡水泥廠、肯尼亞國家高速公路等大額工程、投資項目在一帶一路沿線國家落地。

上半年，重慶企業通過「陸海新通道」（指中國西部省區市與新加坡等東盟國家通過區域聯動、國際合作共同打造的，具有多重經濟效應的戰略性通道）在東南亞、南亞等沿線國家開展投資合作，合作金額佔一帶一路沿線國家合作總額比例高達九成以上。

其中，重慶市18家民企對13個一帶一路沿線國家的20家境外企業進行非金融類直接投資，累計實現投資3156萬美元。 重慶市商務委員會相關負責人分析，重慶民營經濟對外投資顯現出持續新活力。上半年，民企行業結構不斷優化，除傳統汽車製造業領域持續發力外，在電子製造、醫藥製造、商務服務、金融資產管理、環保、礦業、紡織業、農業服務等行業領域多態分布。財信環保北美公司、洪九果品泰國越南水果進出口、華邦瑞士巴拉塞爾生物治療中心、美心翼申墨西哥工廠等實體項目穩步運營，小康美國新能源汽車等項目持續推進。

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