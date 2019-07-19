陸住宅地價 第2季漲幅趨穩

2019-07-19 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019年第二季度大陸全國主要監測城市住宅用地供應占比達到2011年以來同期最高，住宅地價漲幅趨穩。

新華社報導，自然資源部全國城市地價動態監測系統17日公布數據，二季度全國地價總體水平環比增速回升，同比增速放緩；商業服務、住宅地價環比增速回升，同比增速持續放緩；工業地價環比、同比增速均放緩。從同比看，各用途地價同比增速持續放緩，住宅地價增速連續五個季度放緩，增速仍明顯快於其他用途；綜合、商服地價增速連續四個季度放緩，工業地價增速連續三個季度放緩。

大陸全國重點城市中，二季度從環比看，東部、中部地區住宅地價增速回升，西部地區綜合、商業服務、住宅地價增速均下降。同比看，東部、西部地區各用途地價增速均持續下降，中部地區商服地價增速持續下降，住宅地價增速持續上升。

主要監測城市中，一線、三線城市住宅地價環比增速由降轉升，二線城市住宅地價環比增速持續上升，各類城市工業地價環比增速下降。一線城市，與上一季度比較，北京、上海、深圳住宅地價增速上升。從同比看，北京、深圳住宅地價增速同比上升，上海、廣州住宅地價增速同比放緩，上海住宅地價負增長。

全國城市地價動態監測系統負責人趙松説，年初以來，隨着多城市人才政策落地、公積金及限價政策放鬆，一季度部分城市房價出現回升，帶動土地市場升溫。二季度主要監測城市住宅地價環比普遍上漲，增速在部分城市和地區由降轉升。為穩定市場，中央地方政策協同調控，二季度住宅地價環比上漲的城市個數明顯增多，但超過三分之一城市漲幅有所收窄，熱點城市住宅地價漲幅趨穩。